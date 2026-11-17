18 листопада Православна церква України згадує двох ранньохристиянських мучеників — Платона та Романа. Вони жили на межі III–IV століть, коли християни в Римській імперії зазнавали переслідувань. За церковним переказом, обидва чоловіки відкрито сповідували християнство й не відмовилися від своїх переконань навіть перед загрозою смерті.

Святий Платон походив із Галатії — історичної області в Малій Азії. Він проповідував християнське вчення та закликав людей відмовлятися від язичницьких вірувань. Через це його схопили й привели на суд до правителя Агріппіна. Від Платона вимагали зректися Христа, однак він залишився вірним своїй вірі. За церковним переказом, чоловіка піддавали жорстоким тортурам, але він не погодився відмовитися від християнства. Зрештою Платона стратили через обезголовлення.

Святий Роман був дияконом у Кесарії. Він також відкрито виступав проти язичництва та засуджував дії правителя Азана. За це його заарештували й піддали катуванням. Попри жорстоке поводження, Роман не зрікся християнської віри. За церковним переказом, його стратили через повішення.

Пам’ять Платона й Романа вшановують як приклад мужності, духовної стійкості та відданості власним переконанням. Їхня історія нагадує про людей, які не відмовилися від віри навіть перед обличчям смерті.

Народні традиції та прикмети 18 листопада

У народі день Платона й Романа пов’язували з наближенням зими. Наші предки уважно спостерігали за погодою та намагалися за нею передбачити, якими будуть наступні місяці. Зокрема, існували такі прикмети:

Якщо 18 листопада тепло, то й зима, за повір’ями, буде м’якою.

Дощ цього дня вважали ознакою сніжної та вологої зими.

Сильний вітер віщував морози, хуртовини та негоду.

Також вірили, що погода 18 листопада може показати, якою буде вся зима.

Це народні повір’я, які передавалися з покоління в покоління. Вони не мають наукового підтвердження та не є частиною церковного вчення.

Що не рекомендують робити 18 листопада

З днем пам’яті Платона й Романа пов’язували й певні побутові заборони. За народними звичаями, цього дня намагалися уникати сварок, конфліктів і важкої роботи без нагальної потреби. Зокрема, не рекомендували:

сваритися, лихословити та бажати іншим зла;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

вживати алкоголь;

займатися важкою роботою без необхідності;

без нагальної потреби прибирати, прати, прасувати та займатися рукоділлям;

поспішати з важливими рішеннями та великими покупками.

Варто пам’ятати, що більшість цих обмежень походять із народних традицій, а не з офіційних церковних приписів. Також 18 листопада триває Різдвяний піст. Тому віряни, які його дотримуються, утримуються від м’ясних і молочних продуктів. Оскільки цього року дата припадає на середу, діють традиційні пісні обмеження цього дня.