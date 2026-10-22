18 військових підозрюють у махінаціях із бойовими виплатами на 9,3 млн грн

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У Донецькій області 18 військовослужбовцям однієї з військових частин повідомили про підозру у схемі незаконного отримання бойових виплат.

Серед фігурантів — вісім офіцерів і десять військових рядового складу.

За даними слідства, із січня 2024 року до квітня 2025 року офіцери вносили до службових документів неправдиві відомості про участь окремих військовослужбовців у бойових діях. Насправді вони не виконували зазначених завдань, а деякі перебували за межами відповідних районів.

На підставі цих документів військовим нараховували грошове забезпечення та додаткові винагороди, зокрема виплати до 100 тисяч гривень на місяць. Загальна сума збитків державі перевищила 9,3 млн грн.

Фігурантам інкримінують шахрайство, легалізацію незаконно отриманих коштів, зловживання службовим становищем та ухилення від військової служби. На майно підозрюваних наклали арешт.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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