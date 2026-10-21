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Редакція UA.NEWS направила офіційний запит на інформацію до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з вимогою розкрити процесуальний стан кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Розслідування триває вже понад 2 роки та 5 місяців, проте понад 21 місяць у ньому спостерігається повна відсутність публічно видимої процесуальної активності.

Кримінальне провадження № 52024000000000231 було розпочато ще 13 травня 2024 року за статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Вже у липні того ж року НАЗК приєднало до матеріалів справи обґрунтований висновок про виявлення у Вербицького та пов’язаних із ним осіб необґрунтованих активів на суму 37 582 621 грн, законність якого згодом підтвердив Київський окружний адміністративний суд. Попри наявність офіційного висновку продемонстрованих статків, антикорупційні органи за увесь цей час так і не прийняли жодного з підсумкових рішень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством — ані про вручення підозри, ані про закриття провадження.

Процесуальна пауза у судовому реєстрі

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що остання публічна дія слідчих суддів Вищого антикорупційного суду у цій справі датована ще січнем 2025 року. Тоді ВАКС скасував постанови детектива НАБУ та прокурора САП про відмову у задоволенні клопотань захисту та зобов’язав повторно розглянути прохання про допит нотаріусів і оцінювачів.

Відтоді — вже понад 21 місяць поспіль — у судочинстві щодо цієї справи панує повний вакуум, а у Реєстрі немає жодної нової ухвали. Така тривала пауза ставить під сумнів дотримання принципу розумних строків розслідування щодо експосадовця найвищого рівня органів прокуратури.

Вимоги редакції до антикорупційних органів

Зважаючи на винятковий суспільний інтерес, UA.NEWS вимагає від НАБУ та САП надати узагальнену інформацію про поточний статус провадження, не розголошуючи при цьому таємницю досудового розслідування.

Зокрема, редакція запитує, чи триває розслідування наразі, чи не було воно зупинене або закрите, а також чи оголошувалася у справі підозра бодай одній особі. Крім того, журналістів цікавить, чи були виконані ухвали ВАКС щодо клопотань захисту, чи змінювався склад групи детективів і прокурорів, які конкретні заходи вживаються для дотримання розумних строків та коли саме очікується процесуальне рішення.

Окремо у запиті порушено питання про те, чи розглядала САП можливість подачі позову до ВАКС про цивільну конфіскацію статків Вербицького на 37,5 млн грн на підставі висновку НАЗК.

Редакція UA.NEWS стежить за розвитком подій та оприлюднить офіційну відповідь антикорупційних відомств одразу після її отримання.

Раніше, скандальний ексзаступник Генерального прокурора Дмитр Вербицький, якого НАБУ підозрює у незаконному збагаченні, провів хвилю самоочищення за допомогою онлайн медіа.

Процедурі самовідбілення передував програш у Київському адміністративному суді, куди Вербицький звернувся з позовом проти НАЗК, щоб суд визнав висновок НАЗК «нікчемним» і заборонив перевіряти його життя. Але судді відповіли Вербицькому категоричним «ні»: НАЗК має повне право рахувати не тільки гроші самого прокурора, а й майно, яке він записує на коханок, племінників чи маму.

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