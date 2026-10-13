204 млн штрафу та конфіскація майна: ВАКС затвердив угоду з Артемом Шилом у справі «Укрзалізниці»

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Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнього посадовця Артема Шила у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця». Він отримав вісім років позбавлення волі, однак відбувати основне покарання за ґратами не доведеться за умови виконання вимог угоди.

Згідно з її умовами, Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн гривень. Суму дозволили виплатити протягом року рівними щоквартальними платежами по 51 млн гривень.

Крім цього, суд позбавив його права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських повноважень у військових формуваннях та правоохоронних органах.

Також Артем Шило не зможе залишати територію України без відповідного погодження. У межах рішення передбачена конфіскація його активів, зокрема квартир площею 183,5 кв. м та 102,3 кв. м, а також коштів на суму 325,7 млн гривень.

Що відомо про справу Артема Шила

Артем Шило — колишній посадовець Служби безпеки України, якого пов’язують зі справою про ймовірне заволодіння коштами «Укрзалізниці». За версією слідства, йшлося про діяльність бекофісу, через який могли виводити гроші державного підприємства.

У березні 2024 року НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, пов’язаної із закупівлями для «Укрзалізниці». За даними слідства, учасники групи могли заволодіти коштами підприємства під час закупівлі трансформаторів за завищеними цінами.

Артема Шила затримали у квітні 2024 року. Слідство вважало його одним із ключових учасників схеми. Сам Шило заперечував свою причетність до злочину.

Згодом розслідування охопило ймовірну діяльність бекофісу, який, за версією правоохоронців, використовували для заволодіння коштами «Укрзалізниці» та легалізації незаконних доходів.

У вересні 2026 року стало відомо, що Артем Шило та інший обвинувачений у цій справі укладають угоди зі слідством. А вже на початку жовтня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості рієлтора Олександра Лісковацького, якого визнали винним у пособництві в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, справа про розкрадання коштів «Укрзалізниці» продовжує завершуватися судовими рішеннями щодо її фігурантів.

Нагадаємо, Артем Шило долучився до засідання ВАКС просто з-за керма авто.

Один із соратників Артема Шила визнав вину та пішов на співпрацю зі слідством.

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