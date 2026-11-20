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У суботу, 21 листопада, в Україні ще зберігатиметься відносно тепла, але дощова погода. Водночас уже в неділю розпочнеться похолодання, яке посилиться на початку наступного тижня.

21 листопада дощі пройдуть у західних і північних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг. Увечері опади також очікуються на Черкащині, Полтавщині та Харківщині. На решті території України істотних опадів не прогнозують.

«Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго», — зазначила експертка.

У суботу вдень температура повітря становитиме +4…+7 градусів, у центральних областях — +5…+10 градусів, а на півдні країни повітря прогріється до +10…+15 градусів.

Уже в неділю в Україні почне холоднішати. А в понеділок стовпчики термометрів навіть удень можуть опуститися до нуля градусів.

У Києві в суботу, 21 листопада, періодично дощитиме. Температура повітря вдень становитиме близько +6 градусів.

У неділю, 22 листопада, у столиці істотних опадів не очікується, однак стане холодніше. Наприкінці тижня температура повітря знизиться приблизно до +3 градусів.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почне знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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