У суботу, 21 листопада 2026 року, православні християни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке в народі називають Третьою Пречистою. Це одне з дванадцяти найбільших церковних свят року. Воно нагадує про те, як батьки привели маленьку Марію до Єрусалимського храму та присвятили її Богові.

21 листопада 2026 року Православна церква України за новоюліанським календарем відзначає Введення в храм Пресвятої Богородиці. Свято присвячене події з дитинства Марії — майбутньої матері Ісуса Христа. Воно належить до дванадесятих, тобто дванадцяти найбільших свят церковного року після Великодня. Історія свята ґрунтується на церковному Переданні. Згідно з ним, батьки Марії — праведні Йоаким та Анна — довго не мали дітей. Вони молилися про народження дитини й пообіцяли присвятити її Богові, якщо їхнє прохання буде почуте.

Коли Марії виповнилося три роки, Йоаким та Анна виконали свою обітницю. Вони привели доньку до Єрусалимського храму, щоб присвятити її служінню Богові. За церковним переказом, маленька Марія самостійно піднялася сходами до храму. Її зустрів первосвященник Захарія та провів до святині. У переказі особливо наголошують, що він увів її до Святого Святих — найсвященнішої частини храму, куди за старозавітною традицією міг заходити лише первосвященник і тільки раз на рік.

Для християн ця подія символізує особливе призначення Марії та її майбутню роль у народженні Ісуса Христа. У народі свято називають Третьою Пречистою. Така назва пов’язана з трьома великими святами на честь Богородиці: Успінням Пресвятої Богородиці 28 серпня, Різдвом Богородиці 21 вересня та Введенням у храм 21 листопада.

Традиції на Третю Пречисту

Введення в храм Пресвятої Богородиці припадає на Різдвяний піст. У 2026 році він триває з 15 листопада до 24 грудня за новоюліанським календарем. Попри піст, це велике церковне свято, коли вірянам дозволяється їсти рибу. Цього дня християни традиційно йдуть до храму на святкове богослужіння, моляться Богородиці та просять її заступництва для себе й близьких.

У народній традиції Третя Пречиста також була важливим сімейним святом. Батьки молилися за здоров’я та добру долю дітей, а жінки просили Богородицю про материнство, сімейний спокій і злагоду в домі. Існував і звичай приводити дітей до церкви для першої сповіді або причастя. Водночас у різних регіонах України традиції могли відрізнятися.

Народні прикмети на 21 листопада

З Третьою Пречистою пов’язували прикмети, за якими намагалися передбачити погоду та майбутню зиму. Частина цих повір’їв збереглася до наших днів. Серед найвідоміших народних прикмет:

Якщо на Введення вдарив сильний мороз, зима буде суворою, але врожайною.

Якщо 21 листопада випав сніг, за повір’ям, він може пролежати до весни.

Якщо цього дня тепло й сонячно, у народі очікували неврожайного наступного року.

Якщо на дорогах уже лежить сніг, вважали, що зима остаточно вступила у свої права.

Також існувало повір’я, що першим поріг оселі цього дня має переступити чоловік. Люди вірили, що це принесе родині добробут і спокій на весь рік. Такі прикмети належать до народної традиції, а не до церковних правил.

Що не можна робити 21 листопада

Оскільки Введення в храм Богородиці припадає на Різдвяний піст, вірянам радять дотримуватися його правил. Також цей день вважають часом для молитви, добрих справ і спокою. За народними звичаями, 21 листопада не рекомендували:

сваритися, лихословити та ображати інших;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

порушувати правила Різдвяного посту;

займатися важкою фізичною роботою;

шити, прати та виконувати хатні справи без нагальної потреби;

копати землю;

справляти весілля та вінчатися.

Важливо розрізняти церковні настанови й народні повір’я. Церква закликає насамперед присвятити святковий день молитві, добрим вчинкам і турботі про ближніх. Заборони на окремі хатні роботи та прикмети є частиною народних звичаїв, а не обов’язковими церковними правилами.

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