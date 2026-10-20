21 жовтня вшановують Іларіона Великого — традиції та прикмети дня

Преподобний Іларіон Великий народився приблизно 291 року поблизу міста Газа, на території сучасного Близького Сходу. Він зростав у язичницькій родині, а освіту здобував в Александрії, де згодом прийняв християнство. Там Іларіон почув про Антонія Великого — християнського подвижника, який жив у єгипетській пустелі. Юнак вирішив познайомитися з ним особисто й вирушив до пустельника. Спілкування з Антонієм справило на нього сильне враження. Іларіон обрав суворий спосіб життя, присвячений молитві, посту та відмові від матеріальних благ.

Повернувшись до Палестини, він оселився в пустелі неподалік Гази. Спочатку Іларіон жив у простій оселі, харчувався дуже скромно й багато часу проводив у молитві. Згодом до нього почали приходити люди, які шукали духовної підтримки та порад. Навколо подвижника зібралися учні, а згодом виникли чернечі осередки.

Саме тому Іларіона Великого вважають одним із засновників чернечого руху в Палестині. Його життя стало прикладом суворого аскетизму — свідомої відмови від надмірностей заради духовного вдосконалення. У церковній традиції святому також приписують дар зцілення та вигнання злих духів. Попри популярність, він не прагнув слави й намагався уникати надмірної уваги. Коли кількість людей, які приходили до нього, зростала, Іларіон залишав звичні місця й шукав усамітнення.

Наприкінці життя він вирушив на Кіпр, де продовжив молитися та вести чернече життя. Помер святий приблизно 371 року. Його пам’ять вшановують у православній церкві як приклад віри, витримки та відданого служіння Богові.

Яких ще святих згадують 21 жовтня

Цього дня в церковних календарях також можуть згадувати інших святих на ім’я Іларіон. Серед них — святитель Іларіон Київський, якого традиційно вважають першим митрополитом Київським місцевого, слов’янського походження, та преподобний Іларіон Печерський, пов’язаний із Києво-Печерським монастирем.

Їхні життєві шляхи були різними, але всіх об’єднувало служіння християнській вірі. Водночас пам’ять кожного святого має окрему дату в церковному календарі, тому під час підготовки до свята варто звірятися з календарем своєї церкви.

Народні традиції та прикмети на 21 жовтня

У народному календарі 21 жовтня називають Іларіоновим днем. Із цією датою пов’язували завершення осінніх польових робіт і підготовку до зими. Люди намагалися прибрати городи, подбати про худобу, перевірити запаси дров і підготувати оселю до холодів. Після завершення основних робіт господарі переходили до зимових занять. Жінки могли збиратися разом, щоб прясти, шити, вишивати та спілкуватися. Такі вечірні посиденьки допомагали провести час у колі сусідів і родичів, а заодно виконати роботу, на яку влітку бракувало часу.

Особливу увагу приділяли допомозі тим, хто опинився у скруті. Поділитися їжею, принести дрова самотнім людям або підтримати бідну родину вважали доброю справою. Такі звичаї відображали уявлення наших предків про взаємну підтримку та добросусідство. Із днем також пов’язували погодні прикмети. За спостереженнями селян, осінній вітер, іній і туман могли підказати, якою буде погода найближчими тижнями. Серед народних прикмет на 21 жовтня були такі:

Північний вітер — вірили, що попереду сувора й холодна зима.

Сильний іній уранці — очікували ясної, але морозної погоди.

Туман — за народними уявленнями, він віщував урожайну весну.

Сніг, який не тане — вважали ознакою раннього настання зими.

Варто пам’ятати, що це саме народні вірування, а не наукові прогнози погоди.

Що не радили робити 21 жовтня

З Іларіоновим днем пов’язували низку побутових заборон. Вони походили з народних вірувань і не є офіційними церковними правилами. Наші предки намагалися не вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби. Вважалося, що подорож цього дня може принести несподівані труднощі. Також не радили сваритися, заздрити іншим, лихословити чи навмисно ображати людей. День намагалися провести спокійно, без конфліктів і недобрих вчинків.

Існувало й повір’я, що не варто підбирати на дорозі чужі речі або монети. У народній традиції це пов’язували з ризиком накликати на себе неприємності. Жінки також намагалися не залишати одяг і білизну надворі після заходу сонця — таку заборону пояснювали давніми уявленнями про нечисту силу. Ці звичаї належать до народної культури. Церква не встановлює окремих заборон на подорожі, підбирання речей чи хатню роботу саме 21 жовтня.

Як провести цей день

Для вірян 21 жовтня — нагода згадати приклад Іларіона Великого, помолитися та приділити більше уваги духовному життю. Можна відвідати богослужіння, прочитати молитву або просто провести час у тиші, обдумуючи власні вчинки.

Не менш важливо допомогти близьким, підтримати людину, яка переживає складний період, або зробити добру справу без очікування подяки. Саме милосердя, терпіння та турбота про інших залишаються важливими християнськими цінностями незалежно від дати в календарі.