24 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла

У суботу, 24 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження для побутових споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59, а їхній обсяг становитиме від однієї до двох черг. Причиною стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, повідомили в «Укренерго».

У суботу, 24 жовтня, в окремих регіонах України запровадять вимушені обмеження споживання електроенергії. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59. Вони стосуватимуться як промислових підприємств, так і інших споживачів. Зокрема, протягом цього часу передбачені:

Для промисловості — графіки обмеження потужності з 06:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг у той самий період.

Водночас це не означає, що в усіх областях світло вимикатимуть за однаковим розкладом. Час і тривалість відключень залежать від ситуації в конкретному регіоні. Тому споживачам варто перевіряти графіки, які публікує місцеве обленерго.

Чому запроваджують обмеження

В «Укренерго» пояснили, що обмеження пов’язані з наслідками масованих російських атак на енергетичні об’єкти. Через пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація в системі залишається складною, тому споживання електроенергії доводиться обмежувати.

Водночас у компанії попередили, що ситуація може змінюватися. Якщо стан енергосистеми погіршиться або виникнуть нові пошкодження, графіки можуть скоригувати. «Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — закликали в «Укренерго».

Де перевірити графік для своєї адреси

Щоб дізнатися, коли саме можуть вимкнути електроенергію, потрібно зайти на офіційний сайт або сторінку свого обленерго. Там публікують актуальні графіки для конкретних населених пунктів, адрес і черг.

Важливо перевіряти оновлення протягом дня, адже через зміни в роботі енергосистеми час відключень може змінитися. Орієнтуватися варто саме на офіційні повідомлення оператора у своєму регіоні.

Українців закликали ощадливо використовувати електроенергію

В «Укренерго» також попросили споживачів не витрачати зайву електроенергію, коли світло є. Це особливо важливо в періоди, коли енергосистема працює з обмеженнями. «Коли світло з’являється за графіком — будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» — наголосили в компанії.

Зокрема, за можливості варто не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і переносити використання енергоємної техніки на час, коли навантаження на мережу менше. Отже, 24 жовтня погодинні відключення в частині областей заплановані з 06:00 до 23:59. Щоб не пропустити зміни, перевіряйте актуальний графік свого обленерго та стежте за офіційними повідомленнями «Укренерго». Про це повідомила компанія «Укренерго».

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