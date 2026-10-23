24 жовтня вшановують пам’ять святого Аретти та інших мучеників

У суботу, 24 жовтня 2026 року, за новоюліанським календарем Православна церква України вшановує пам’ять святого мученика Аретти та тих, хто постраждав разом із ним. Цей день нагадує про людей, які не зреклися християнської віри навіть перед загрозою смерті. У народному календарі з цією датою пов’язували прикмети про погоду, наближення зими та правила поведінки.

24 жовтня віряни згадують святого мученика Аретту та інших християн, які загинули за свою віру. Їхня історія стала символом мужності, стійкості та відданості власним переконанням. За церковним переказом, Аретта жив за часів Римської імперії, коли християни зазнавали переслідувань. Тодішня влада вимагала від них шанувати язичницьких богів і брати участь у релігійних обрядах, які суперечили їхнім переконанням. Ті, хто відмовлявся виконувати ці вимоги, ризикували втратити свободу, зазнати катувань або загинути.

Аретта та його однодумці не захотіли зректися християнства. За це вони зазнали переслідувань і мученицької смерті. Церква вшановує їхню пам’ять разом, адже вони залишилися вірними своїй вірі попри небезпеку. Історія мучеників нагадує про силу людського духу та здатність залишатися вірним своїм принципам у складних обставинах. Для вірян цей день також є нагодою замислитися над власними вчинками, ставленням до інших людей і значенням віри в повсякденному житті.

Водночас варто враховувати, що подробиці життя святого Аретти в різних церковних переказах можуть відрізнятися. Тому історичні деталі його біографії не слід сприймати як беззаперечно підтверджені факти.

Як проводять цей день

24 жовтня віряни можуть помолитися святому мученику Аретті, відвідати богослужіння або помолитися вдома. У молитвах просять про здоров’я, захист від небезпек, душевний спокій і сили долати життєві труднощі. Окрему увагу цього дня приділяють добрим справам. Допомога близьким, підтримка людей у скруті, примирення після сварок і щире спілкування вважаються важливими проявами християнських цінностей.

Також можна помолитися за рідних і близьких, подякувати за пережитий день і попросити мудрості для ухвалення важливих рішень. Особливих обов’язкових обрядів, пов’язаних саме з цим днем, немає. Головне — не зовнішні дії, а щирість молитви та ставлення до людей.

Народні прикмети на 24 жовтня

У народному календарі 24 жовтня називали Аретиним днем. Цю дату пов’язували з переходом від осені до зими, тому за погодою та поведінкою птахів намагалися передбачити, якими будуть наступні тижні. Із цим днем пов’язували такі прикмети:

Птахи ще не відлетіли у вирій — осіннє тепло може затриматися, а похолодання прийде пізніше.

На деревах збирається багато воронів — за народними спостереженнями, це віщувало негоду та швидке похолодання.

На деревах залишається багато жовтого листя — чекали ранньої та морозної зими.

Погода різко холодає — готувалися до наближення зимових морозів.

Ці прикмети є частиною народної традиції, а не науковим способом прогнозування погоди. Насправді тривалість осені та характер зими залежать від погодних умов і атмосферних процесів.

Що за народними повір’ями не радили робити 24 жовтня

З Аретиним днем пов’язували й певні правила поведінки. У народі вірили, що сварки, образи та недобрі вчинки можуть принести неприємності. Тому день радили проводити спокійно, уникаючи конфліктів. За народними повір’ями, 24 жовтня не варто:

Сваритися та лихословити. День радили присвятити добрим словам і спокійному спілкуванню.

Ображати інших. Вважалося, що грубість і злість можуть зіпсувати стосунки з близькими.

Влаштовувати гучні розваги та зловживати алкоголем. Традиція закликала до стриманості й поміркованості.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Добрі справи вважали важливою частиною цього дня.

Забувати про молитву за померлих. У народній традиції радили згадувати рідних, яких уже немає поруч, і молитися за їхній спокій.

Приймати подарунки від незнайомців без довіри до їхніх намірів. Існувало повір’я, що разом із подарунком можна перейняти чужі негаразди. Це забобон, а не церковне правило.

Важливо розрізняти народні звичаї та церковні настанови. Перелічені заборони походять із традиційних вірувань, а не є обов’язковими правилами Православної церкви України.

Про що моляться святому Аретті

У день пам’яті святого мученика Аретти віряни можуть звертатися до Бога з проханнями про захист, здоров’я, внутрішню силу та допомогу в складних ситуаціях. Молитва може бути як церковною, так і власними словами.

Можна помолитися так: «Господи, даруй мені силу залишатися вірним добру, мудрість у складних рішеннях і терпіння у випробуваннях. Захисти моїх рідних і близьких, допоможи не відповідати злом на зло та підтримувати тих, кому важко. Навчи мене жити з чистим серцем, поважати інших і не втрачати надії. Амінь».

Це приклад особистої молитви, а не канонічний текст, затверджений Церквою. 24 жовтня — нагода згадати про мужність, вірність переконанням і милосердя. Незалежно від того, чи дотримується людина народних звичаїв, цей день можна провести з користю: помолитися, підтримати близьких, допомогти тим, хто цього потребує, і приділити більше уваги добрим справам.

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