28 листопада 2026 року в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв голодоморів. Цього дня минають 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, а також 80 років від початку голоду 1946–1947 років. Українці запалюватимуть свічки, долучатимуться до загальнонаціональної хвилини мовчання та згадуватимуть мільйони людей, які загинули через штучний голод, влаштований радянською владою.

День пам’яті жертв голодоморів в Україні щороку припадає на четверту суботу листопада. У 2026 році це 28 листопада. Це не свято з гучними гуляннями, а день скорботи, коли українці згадують загиблих під час трьох великих голодів — 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

Основна увага цього дня традиційно прикута до Голодомору 1932–1933 років. Його багато країн світу офіційно визнали геноцидом українського народу. Водночас пам’ятна дата охоплює й інші масові штучні голоди, які забрали життя мільйонів людей на території України у різні періоди радянської влади.

У 2026 році дата має особливе значення: минає 93 роки від найтрагічнішого періоду Голодомору 1932–1933 років і 80 років від початку голоду 1946–1947 років. Саме тому в цей день згадують не лише жертв геноциду, а й усіх українців, які померли від голоду внаслідок політики радянського режиму.

Як з’явився День пам’яті жертв голодоморів



На державному рівні роковини Голодомору вперше вшанували у 1993 році — через 60 років після трагедії. До цього радянська влада десятиліттями замовчувала факт масового голоду, приховувала документи та переслідувала людей, які намагалися розповідати правду. Багато родин не могли відкрито говорити про загиблих рідних навіть після завершення трагедії.

У 1998 році президентським указом встановили День пам’яті жертв Голодомору. Для нього обрали четверту суботу листопада. Такий день давав змогу щороку згадувати загиблих і привертати увагу до трагедії, про яку довго не можна було говорити публічно.

Важливим етапом стало ухвалення 28 листопада 2006 року Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні». У документі прямо зазначено, що Голодомор є геноцидом Українського народу. Закон також визначає публічне заперечення Голодомору протиправним. Це рішення стало важливим кроком у відновленні історичної справедливості та офіційному визнанні злочину.

У листопаді 2008 року в Києві відкрили Національний музей Голодомору-геноциду та меморіальний комплекс. Він став місцем вшанування загиблих і збереження свідчень про трагедію. У музеї збирають документи, фотографії, особисті історії та речі людей, які пережили голод. Завдяки таким матеріалам історія не залишається лише цифрами в підручниках, а стає розповіддю про конкретні родини та людські долі.

Голодомор 1932–1933 років — як радянська влада знищувала українців



Голодомор 1932–1933 років був не просто наслідком неврожаю чи природної катастрофи. Радянська влада створила умови, за яких українські селяни втратили можливість прогодувати себе та свої родини. Однією з головних причин стали нереальні плани хлібозаготівель, які держава нав’язувала селам. Коли господарства не могли виконати ці вимоги, у людей забирали зерно та інші продукти.

У 1932 році влада посилила тиск на українське село. До господарств приходили спеціальні бригади, які шукали й вилучали зерно, картоплю, квасолю та інші харчі. Забирали навіть запаси, які родини залишали для власного споживання. У результаті люди втрачали останню можливість пережити зиму.

Особливо жорстоким інструментом стали так звані «чорні дошки». До них заносили села та райони, які не виконували плани хлібозаготівель. Такі населені пункти фактично блокували: припиняли торгівлю, обмежували постачання товарів, вилучали продовольство та застосовували репресії. Люди опинялися в ізоляції й не могли отримати допомогу ззовні.

У січні 1933 року радянська влада також заборонила селянам виїжджати з території України та Кубані в пошуках їжі. Людей затримували на дорогах і залізницях та повертали назад у голодні села. Це позбавляло їх одного з останніх шансів урятуватися. Водночас інформацію про голод приховували, а розповіді очевидців намагалися придушити. Найстрашніший період припав на весну та літо 1933 року. За оцінками демографів, лише в червні того року від голоду померли від 800 тисяч до понад мільйона людей. Загалом Голодомор забрав мільйони життів. Найбільше постраждали селяни, серед загиблих було багато дітей, літніх людей і цілих родин.



Голод 1946–1947 років — трагедія після Другої світової війни



Ще один масштабний голод охопив Україну невдовзі після завершення Другої світової війни. Він почався у 1946 році, коли країна ще не оговталася від воєнних руйнувань. Села втратили значну частину працездатного населення, техніки, худоби та запасів продовольства. Відновлювати господарство доводилося в умовах нестачі ресурсів.

Ситуацію погіршила сильна посуха 1946 року, яка особливо вдарила по південних і південно-східних областях. Урожай виявився дуже низьким, а в окремих районах люди залишилися без достатньої кількості зерна навіть для власного харчування. Проте радянська влада не відмовилася від високих планів хлібозаготівель. З українських сіл продовжували вилучати зерно, попри важке становище населення.

Частину продовольства спрямовували на потреби держави, зокрема на експорт і допомогу іншим країнам соціалістичного блоку. Водночас селяни, які самі потребували їжі, часто не могли залишити собі достатньо запасів. У деяких місцевостях люди їли насіння, яке мали зберегти для наступної посівної, шукали їстівні рослини та просили допомоги в інших районах.

Голод охопив значну частину України й особливо сильно вдарив по південних областях. Від нього помирали дорослі та діти, а багато родин втратили близьких. За оцінками істориків, причинами трагедії стали не лише наслідки війни та посуха, а й рішення радянського керівництва, яке продовжувало вилучати зерно в умовах нестачі продовольства. У 2026 році минає 80 років від початку цього голоду.



Голод 1921–1923 років — ще одна трагедія радянської України



Перший із трьох великих голодів радянського періоду в Україні стався у 1921–1923 роках. Він охопив насамперед південні степові райони, які постраждали від посухи та неврожаю. Ситуацію погіршили наслідки Першої світової війни, революції та громадянської війни. Господарство було зруйноване, а люди не мали достатньо запасів, щоб пережити складні роки.

Однією з причин голоду стала політика більшовицької влади, яка примусово вилучала хліб у селян. Навіть у районах, де люди самі потерпали від нестачі їжі, продовольство відправляли в інші частини радянської держави. Через це місцеві мешканці залишалися без необхідних запасів.

Голод призвів до масової смертності, хвороб і появи великої кількості безпритульних дітей. У деяких районах люди були змушені залишати домівки й шукати їжу в інших місцях. Допомогу надавали благодійні організації та міжнародні місії, зокрема Американська адміністрація допомоги. Однак її було недостатньо, щоб швидко подолати наслідки катастрофи. Цей голод також є частиною історичної пам’яті українців. Хоча він мав інші обставини та масштаби, ніж Голодомор 1932–1933 років, він став одним із наслідків насильницької політики радянської влади. Саме тому 28 листопада в Україні згадують жертв усіх трьох масових голодів.

Чому Голодомор визнали геноцидом



Голодомор 1932–1933 років визнали геноцидом через цілеспрямовані дії радянського керівництва проти українців. Влада СРСР не просто допустила нестачу продовольства, а створила умови, які призвели до масової загибелі людей. Примусове вилучення їжі, блокування сіл, заборона виїзду та переслідування тих, хто намагався чинити опір, стали частинами цієї політики.

У 2006 році Верховна Рада закріпила в законі визначення Голодомору як геноциду Українського народу. Так Україна офіційно визнала, що голод був інструментом масового знищення людей. Це рішення також стало основою для подальшої роботи з документами, свідченнями очевидців і дослідженням злочинів радянського режиму.

Важливу роль у збереженні пам’яті відіграла українська діаспора. У 1980-х роках, коли в СРСР правду про голод іще замовчували, українці за кордоном організовували заходи до 50-х роковин трагедії. У 1983 році в канадському Едмонтоні встановили один із перших пам’ятників жертвам Голодомору. Тоді ж почали активніше збирати свідчення та привертати увагу міжнародної спільноти до злочину.

Як в Україні вшановують пам’ять загиблих



Головна традиція Дня пам’яті — загальнонаціональна хвилина мовчання о 16:00. У цей час українців закликають зупинити повсякденні справи та згадати людей, які загинули від голоду. У містах і селах можуть проводити меморіальні заходи, покладати квіти до пам’ятників і запалювати лампадки. Участь у вшануванні не потребує спеціальної підготовки — достатньо зупинитися на хвилину та подумки згадати жертв.

Ще одна важлива традиція — всеукраїнська акція «Запали свічку». Увечері люди ставлять запалену свічку на підвіконня, щоб її було видно з вулиці. Вогник символізує пам’ять про тих, хто не пережив голоду, та повагу до їхніх історій. До акції долучаються українці не лише в Україні, а й за кордоном.

У цей день також відвідують меморіали, пам’ятники та місця поховань жертв голодоморів. У школах, бібліотеках і музеях проводять тематичні уроки, лекції, виставки та зустрічі зі свідками й нащадками людей, які пережили трагедію. У медіа публікують документальні матеріали, спогади та історії родин. Такі заходи допомагають передавати пам’ять про Голодомор наступним поколінням. Важливо пам’ятати, що це день скорботи, а не розваг. Тому традиційно відмовляються від гучних святкувань і розважальних заходів. Найбільш поширений особистий жест — запалити свічку вдома, розповісти дітям про історію своєї родини або прочитати свідчення людей, які пережили голод.

Цікаві факти про День пам’яті та Голодомор

Свічку пам’яті запропонував запалювати історик Джеймс Мейс. Дослідник Голодомору закликав зробити цей жест доступним кожному українцеві. У 2003 році він писав, що свічка у вікні могла б стати символом національної пам’яті та відповіддю на запитання загиблих про те, чи знатиме світ про їхню трагедію.

У 2026 році дата припадає на 28 листопада. День пам’яті щороку відзначають у четверту суботу місяця, тому календарна дата змінюється. У 2025 році це було 22 листопада, а у 2026-му — 28 листопада.

Голодомор довго приховували від світу. Радянська влада заперечувала масштаби трагедії, обмежувала поширення інформації та не дозволяла вільно говорити про загиблих. Частина документів залишалася засекреченою десятиліттями.

Пам’ять про трагедію зберігали українці за кордоном. У 1983 році, до 50-х роковин Голодомору, в Канаді та США відбулися масштабні заходи. Вони допомогли привернути увагу міжнародної спільноти до злочину.

У 2026 році згадують одразу три масові голоди. Це голод 1921–1923 років, Голодомор 1932–1933 років і голод 1946–1947 років. Усі вони стали трагедіями для українського населення, хоча мали різні історичні обставини.

Свічка у вікні — не просто символ. Це знак того, що загиблих не забули, а їхні історії продовжують жити в пам’яті родин і всього суспільства.

28 листопада українці знову зупиняться, щоб згадати мільйони людей, які загинули від голоду. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а ввечері у вікнах домівок запалять свічки пам’яті. Це спосіб зберегти правду про трагедію, вшанувати загиблих і передати пам’ять про них наступним поколінням.

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