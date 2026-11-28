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У суботу, 28 листопада, в Україні прогнозують невеликі морози, однак на Закарпатті та півдні країни температура буде плюсовою. У більшості регіонів опадів не очікується, проте місцями пройдуть сніг, мокрий сніг і дощі.

Протягом дня в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південно-західній частині країни вночі очікується помірний сніг, а на Прикарпатті місцями — значний сніг і мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу. Вдень у Карпатах прогнозують невеликі опади у вигляді снігу. На решті території країни буде переважно сухо.

Температура повітря вдень становитиме 0–5 градусів морозу. На Закарпатті очікується від 0 до 5 градусів тепла. На півдні Одещини та в Криму пройдуть дощі, а температура протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 градусів.

У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Вітер північно-східний, швидкістю 5–10 м/с. Вдень на узбережжях морів місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

У Києві та Київській області 28 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Очікується північно-східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вдень у Київській області становитиме 0–5 градусів морозу, у столиці — 1–3 градуси нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Наприкінці листопада та на початку грудня в Україні очікується помітне похолодання. Опади поступово припиняться, а морози охоплять більшість областей і вдень, і вночі.

Нагадаємо, антициклон принесе в Україну суху та морозну погоду на вихідних.

У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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