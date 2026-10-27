28 жовтня віряни вшановують святу Параскеву П’ятницю

У середу, 28 жовтня 2026 року, православні віряни вшановують пам’ять великомучениці Параскеви Іконійської, яку також називають Параскевою П’ятницею. Цього дня згадують і мучеників Терентія, Неонілу та їхніх сімох дітей. У народі свято пов’язували з жіночими звичаями, молитвами за родину та прикметами, за якими намагалися передбачити погоду.

28 жовтня Православна церква України вшановує великомученицю Параскеву Іконійську. Вона жила у III столітті в місті Іконія, яке нині має назву Конья та розташоване на території сучасної Туреччини. За церковним переказом, батьки Параскеви були християнами й особливо шанували п’ятницю — день, пов’язаний зі стражданнями та розп’яттям Ісуса Христа. Тому доньку назвали Параскевою. Це ім’я походить із грецької мови й означає «п’ятниця».

Після смерті батьків дівчина, за переказами, роздала успадковане майно бідним і присвятила своє життя християнській вірі. Вона відкрито говорила про свої переконання, попри переслідування християн у Римській імперії. Під час гонінь за імператора Діоклетіана Параскеву схопили та вимагали зректися віри. Однак вона не погодилася. Церковний переказ розповідає про жорстокі катування, яких зазнала свята, і її мученицьку смерть.

В Україні Параскеву П’ятницю здавна шанували як заступницю жінок і покровительку родинного добробуту. До неї зверталися з молитвами про здоров’я, сімейну злагоду та допомогу в складних життєвих обставинах.

День пам’яті Терентія, Неоніли та їхніх дітей

Цього самого дня церква згадує мучеників Терентія і Неонілу та їхніх сімох дітей. За церковним переказом, вони жили в III столітті й постраждали через відмову зректися християнської віри. Родина не погодилася приносити жертви язичницьким богам, попри погрози та переслідування. У церковній традиції їхня історія стала прикладом вірності своїм переконанням і духовної стійкості.

Пам’ять цієї родини нагадує вірянам про важливість взаємної підтримки, любові та єдності. Їхній приклад пов’язують із готовністю залишатися разом навіть у найважчих обставинах.

Народні традиції та звичаї 28 жовтня

У народному календарі день Параскеви П’ятниці також називали Параскевою Льняницею. Назва пов’язана з давніми жіночими заняттями, зокрема обробкою льону, прядінням і ткацтвом. У деяких місцевостях із цим днем пов’язували звичаї, присвячені завершенню осінніх робіт. Люди молилися про добробут родини, здоров’я близьких і достаток у домі.

Святу Параскеву в народній традиції вважали покровителькою жінок, матерів і домашнього вогнища. Її ікони могли прикрашати квітами, травами та вишитими рушниками. Віряни зверталися до неї з проханнями про мир у сім’ї та допомогу в повсякденних турботах. Водночас важливо розрізняти церковне вшанування святої та народні звичаї. Не всі традиції, які побутували в різних регіонах України, є обов’язковими для вірян або мають підтвердження в церковних настановах.

Народні прикмети на 28 жовтня

Наші предки уважно спостерігали за погодою наприкінці жовтня. За природними явищами вони намагалися передбачити, якою буде найближча зима.

Із цим днем пов’язували такі прикмети:

Туман уранці — чекали на потепління.

Ясне зоряне небо — вірили, що погода найближчим часом буде сухою.

Іній на деревах — за народними спостереженнями, міг віщувати зміну погоди.

Сильний вітер — пов’язували з майбутніми хуртовинами.

Лід на водоймах — вважали ознакою тривалого похолодання.

Ці прикмети є частиною народної традиції, а не науковим способом прогнозування погоди. Реальні погодні умови залежать від атмосферних процесів, тому для прогнозу варто орієнтуватися на дані метеорологів.

Що не рекомендували робити цього дня

У народних віруваннях із днем Параскеви П’ятниці пов’язували низку заборон. Передусім вони стосувалися жіночої праці та домашніх справ. За традицією, 28 жовтня намагалися не прясти, не шити, не вишивати й не займатися іншою роботою з нитками та тканиною. Такі обмеження пояснювали особливим шануванням святої, яку вважали покровителькою жіночих ремесел.

Також у деяких місцевостях не радили прати, мити голову та виконувати важку домашню роботу. Ці звичаї передавалися з покоління в покоління, однак вони належать до народних вірувань, а не до загальнообов’язкових церковних правил. Окремо наголошували на необхідності уникати сварок, образ і грубих слів. Вважалося, що день святої, яку пов’язували із сімейною злагодою, варто провести спокійно, з повагою до близьких.

Також добрим вчинком вважали допомогу тим, хто опинився у скруті. У народній традиції милосердя, підтримка рідних і турбота про нужденних були важливими складниками цього дня.

Хто святкує іменини 28 жовтня

За церковним календарем цього дня вшановують, зокрема, великомученицю Параскеву Іконійську, мучеників Терентія і Неонілу та їхніх дітей. Тому 28 жовтня з днем ангела традиційно вітають людей, які мають імена Параскева, Параска, Терентій і Неоніла. Також цього дня згадують преподобного Іова Почаївського та святителя Димитрія Ростовського. Перелік іменин може відрізнятися залежно від церковного календаря та місцевих традицій.

28 жовтня для вірян — нагода згадати приклади стійкості у вірі, помолитися за близьких і приділити більше уваги родині. А народні звичаї цього дня нагадують про давні українські традиції, які зберігалися впродовж багатьох поколінь.

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