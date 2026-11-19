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19 листопада 2026 року виповнюється 29 років від першого космічного польоту громадянина незалежної України. Саме цього дня у 1997 році з Космічного центру імені Кеннеді у США стартував американський шатл Columbia, на борту якого перебував український космонавт Леонід Каденюк. Протягом майже 16 діб він працював на орбіті, проводив наукові експерименти та представляв Україну у складі міжнародного екіпажу NASA.

Політ став результатом кількох років переговорів між Україною та Сполученими Штатами. У 1990-х країна зберігала значний ракетно-космічний потенціал, успадкований після розпаду СРСР, однак не мала власної інфраструктури для відправлення людей на орбіту. Тому участь у місії NASA стала можливістю реалізувати перший пілотований космічний проєкт незалежної держави.

Попри успіх місії STS-87, за наступні 29 років Україна так і не організувала другого державного польоту свого космонавта. Країна продовжувала розробляти ракети, супутники та космічні технології, але створення власного пілотованого корабля залишилося поза її можливостями.

UA.News розповідає, як Леонід Каденюк потрапив до екіпажу американського шатла, які дослідження проводив у космосі, скільки коштували подібні польоти та чому Україна досі не має власної програми пілотованих запусків.

Як Україна домовилася зі США про перший космічний політ

Після проголошення незалежності у 1991 році Україна отримала значну частину радянської ракетно-космічної промисловості. На її території працювали конструкторське бюро «Південне», завод «Південмаш», науково-дослідні інститути та підприємства, які виготовляли компоненти ракетної техніки.

Українські інженери мали досвід створення ракет-носіїв, систем керування та космічних апаратів. Проте країна не отримала власного пілотованого корабля, стартового комплексу чи інфраструктури для регулярних орбітальних експедицій.

У першій Національній космічній програмі на 1993–1997 роки передбачалася можливість польоту українського космонавта для проведення наукових досліджень.

Вирішальним став листопад 1994 року, коли під час візиту президента Леоніда Кучми до США було ухвалено спільну заяву про співробітництво в аерокосмічній галузі. Сторони домовилися розвивати співпрацю між Національним космічним агентством України та NASA, зокрема щодо участі українського спеціаліста в американських космічних місіях.

Для України це відкривало можливість відправити космонавта на орбіту без розроблення власного корабля. США отримували наукового партнера, здатного підготувати дослідження для проведення в умовах невагомості.

У травні 1997 року українсько-американська комісія «Кучма — Гор» затвердила Леоніда Каденюка основним учасником польоту, а Ярослава Пустового — його дублером.

Хто такий Леонід Каденюк і як він потрапив до NASA

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Чернівецької області. У 1971 році закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків, після чого працював у військовій авіації.

У 1976 році його відібрали до радянського загону космонавтів. Протягом наступних років Каденюк вивчав космічні кораблі «Союз», орбітальні станції «Салют» і «Мир», проходив спеціальну фізичну та технічну підготовку. Однак за радянських часів йому так і не вдалося здійснити космічний політ.

Після здобуття Україною незалежності він отримав нову можливість. У 1996 році Каденюка включили до групи Національного космічного агентства України для підготовки до американської програми Space Shuttle. У липні того ж року він прибув до США, де розпочав навчання за стандартами NASA. Українському космонавту необхідно було освоїти обладнання шатла, процедури роботи під час польоту, системи безпеки та методики виконання наукових досліджень.

Каденюк мав статус спеціаліста з корисного навантаження. На відміну від командира або пілота, він не відповідав за керування кораблем. Його головним завданням було проведення експериментів, підготовлених українськими та американськими науковцями.

Як зазначено в офіційній біографії Українського інституту національної пам'яті, після повернення з космосу Каденюк продовжив службу в українських Збройних силах, а згодом займався державною та громадською діяльністю.

Як проходив політ Леоніда Каденюка на шатлі Columbia

19 листопада 1997 року шатл Columbia стартував із майданчика 39B Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Це була 88-ма місія програми Space Shuttle та 24-й політ самого корабля Columbia.

До складу екіпажу увійшли шестеро людей: командир Кевін Крегел, пілот Стівен Ліндсі, американські астронавти Калпана Чавла та Вінстон Скотт, японський астронавт Такао Дої та український космонавт Леонід Каденюк.

Після виходу на орбіту екіпаж розпочав виконання наукової програми. Місія була присвячена дослідженням у мікрогравітації, експериментам із матеріалами та біологічними об'єктами, а також випробуванням космічного обладнання.

Під час STS-87 астронавти виконали два виходи у відкритий космос. Частина робіт стосувалася супутника Spartan, який після розгортання не перейшов у запланований режим роботи. Згодом астронавтам довелося захоплювати його вручну.

Український космонавт тим часом зосереджувався переважно на біологічних дослідженнях. Місія завершилася 5 грудня 1997 року посадкою Columbia у Флориді. За офіційними даними NASA, політ тривав 15 діб 16 годин і 34 хвилини. За цей час шатл здійснив 251 оберт навколо Землі та подолав приблизно 10,5 млн кілометрів.

Для Каденюка це був перший і єдиний космічний політ, а для незалежної України — перша участь власного громадянина в орбітальній експедиції як представника державної космічної програми.

Які наукові експерименти Каденюк проводив у космосі

Головним завданням українського космонавта була реалізація спільної українсько-американської програми Collaborative Ukrainian Experiment, або CUE. Вона включала десять експериментів, присвячених дослідженню рослин в умовах космічного польоту. Науковців цікавило, як відсутність звичної земної гравітації впливає на ріст, розвиток, обмін речовин і розмноження рослин.

Одним із головних об'єктів дослідження стала Brassica rapa — представник родини капустяних. Її використовували завдяки порівняно швидкому життєвому циклу. Каденюк спостерігав за розвитком рослин, проводив запилення та контролював умови експериментів. Дослідники прагнули з'ясувати, чи можуть рослини нормально формувати насіння без звичної сили тяжіння.

Окремі експерименти стосувалися сої. Вчені вивчали її метаболізм, тобто процеси перетворення та використання речовин, необхідних для росту. Також досліджувалася взаємодія рослин із патогенами — організмами, здатними спричиняти захворювання.

Ще одним об'єктом став мох, який використовували для вивчення реакції рослинних клітин на зміну гравітаційних умов. Додаткові експерименти були присвячені активності генів, амінокислотам, ліпідам, фітогормонам та розвитку кореневої системи.

Для проведення дослідів використовували спеціальні контейнери та камери вирощування рослин. Отримані результати порівнювали з аналогічними експериментами на Землі.

У матеріалах NASA про місію STS-87 зазначалося, що програма мала практичне значення для майбутніх тривалих космічних експедицій. Рослини потенційно можуть забезпечувати космонавтів їжею, брати участь у виробленні кисню, поглинанні вуглекислого газу та підтриманні водного циклу. Це особливо важливо для майбутніх польотів до Місяця та Марса, де постійна доставка ресурсів із Землі буде складною й дорогою.

Особливістю місії стала також освітня програма. Школярі в Україні та США проводили наземні експерименти з рослинами, подібні до тих, які Каденюк виконував на орбіті.

Програмою було охоплено близько 40 тисяч школярів. Це дозволило залучити молодь до практичних наукових досліджень і продемонструвати можливості міжнародної космічної співпраці.

Скільки коштував політ шатла Columbia у 1997 році

Наприкінці 1990-х пілотовані космічні польоти залишалися надзвичайно дорогими, а програма Space Shuttle вимагала багатомільярдного фінансування.

Шатли створювалися як багаторазові кораблі, що мало зменшити витрати на запуски. Однак після кожного польоту вони потребували масштабного технічного обслуговування, перевірки двигунів, теплозахисного покриття та систем життєзабезпечення.

У звіті Рахункової палати США за 1993 рік зазначалося, що NASA оцінювало середню вартість одного польоту шатла приблизно у $413,5 млн. Ця сума включала значну частину операційних витрат, але не всі витрати на розвиток і модернізацію програми.

Водночас у дослідженні NASA про вартість космічних запусків середню вартість одного польоту шатла з урахуванням ширших програмних витрат оцінювали приблизно в $1,5 млрд.

Різниця пояснюється методикою розрахунків. Якщо враховувати лише експлуатаційні витрати, вартість буде нижчою. Якщо розподілити витрати на розроблення, інфраструктуру та функціонування програми між усіма місіями, сума значно зросте.

Щодо участі України, ситуація була іншою. Політ Каденюка здійснювався за міждержавними домовленостями, а не як звичайний комерційний продаж місця на космічному кораблі.

Колишній президент Леонід Кучма згодом згадував, що домовився з президентом США Біллом Клінтоном про участь українського космонавта в американській місії. Водночас підготовка експериментів, робота науковців та організаційне забезпечення потребували фінансування.

Достовірного відкритого зведеного кошторису всіх українських витрат на STS-87 немає.

Чому Україна досі не має власної програми пілотованих польотів

Попри успіх місії 1997 року, Україна так і не створила власної системи для відправлення людей у космос. Головна причина полягає у відсутності повного комплексу технологій та інфраструктури, необхідних для самостійних пілотованих запусків.

Власна програма потребує не лише ракети-носія, а й корабля з герметичним відсіком для екіпажу, системами підтримання життя, аварійного порятунку, повернення в атмосферу та безпечної посадки.

Окремо необхідні стартові комплекси, засоби контролю польоту, медична підготовка космонавтів і процедури реагування на надзвичайні ситуації. Україна історично спеціалізувалася переважно на розробленні ракет-носіїв, систем керування, супутників і космічного обладнання. Такі технології дозволяють створювати засоби доставки автоматичних апаратів, але не забезпечують самостійного перевезення людей.

Після розпаду СРСР космічна галузь зіткнулася з економічними труднощами. Підприємства втрачали державні замовлення, а реалізація великих програм дедалі більше залежала від міжнародних контрактів.

Крім того, Україна не мала власного космодрому для орбітальних запусків. Українські ракети використовували іноземні стартові комплекси, а міжнародні проєкти залежали від політичних і комерційних домовленостей.

Ще одним чинником стала зміна пріоритетів. З розвитком супутникового зв'язку, дистанційного зондування Землі та навігаційних систем дедалі більше космічних завдань можна було виконувати без участі людини.

Автоматичні апарати дешевші за пілотовані експедиції, не потребують систем життєзабезпечення та можуть працювати на орбіті роками.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році ще більше змінило державні пріоритети. Космічні технології набули насамперед оборонного значення, оскільки супутникова розвідка, зв'язок і навігація безпосередньо впливають на можливості Збройних сил.

Чи зможе Україна знову відправити космонавта на орбіту

Участь України в майбутніх пілотованих місіях залишається можливою. Однак існує суттєва різниця між підготовкою українського космонавта для міжнародної експедиції та створенням повністю незалежної системи запуску людей.

Перший варіант передбачає співпрацю з іноземним космічним агентством або комерційним оператором. Україна могла б сформувати наукову програму, підготувати кандидата та домовитися про його участь у місії.

Подібний механізм уже використовувався у 1997 році. Сьогодні він залишається значно реалістичнішим за будівництво власного пілотованого корабля. Другий варіант потребував би багаторічних інвестицій у конструкторські розробки, випробування, інфраструктуру та сертифікацію безпеки.

При цьому потрібно визначити, які саме завдання виконуватиме український корабель. Разовий запуск космонавта навряд чи може виправдати створення повноцінної транспортної системи.

Водночас Україна має можливості для участі у світовій космонавтиці. Вітчизняні підприємства можуть розробляти компоненти космічних систем, наукове обладнання, програмне забезпечення та технології для автоматичних апаратів.

Особливо важливими залишаються напрями супутникового зв'язку, спостереження за Землею та обробки космічних даних. У травні 2026 року директор Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства Олег Федоров, говорячи про майбутнє української космічної галузі, звертав увагу на необхідність її адаптації до нових технологічних умов.

Тому найбільш реалістичним шляхом для України залишається розвиток власних космічних технологій і співпраця з міжнародними партнерами.

Що сталося з шатлом Columbia та яку спадщину залишив Каденюк

Після місії STS-87 корабель Columbia продовжував експлуатуватися NASA. Однак 1 лютого 2003 року під час повернення з орбіти він зазнав катастрофи. Причиною стало пошкодження теплозахисної системи крила під час старту. Під час входження в атмосферу розпечені гази проникли всередину конструкції, що призвело до руйнування корабля. Усі семеро членів екіпажу загинули.

Катастрофа спричинила масштабний перегляд процедур безпеки NASA. У 2011 році США остаточно завершили експлуатацію шатлів після 135 польотів програми Space Shuttle.

Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року у віці 67 років. Після повернення з космосу він продовжував працювати у військовій, державній і громадській сферах та займався популяризацією науки.

Через 29 років після старту Columbia його політ залишається єдиною завершеною державною орбітальною місією космонавта незалежної України. Місія продемонструвала, що українські науковці можуть брати участь у міжнародних космічних дослідженнях навіть без власного пілотованого корабля. Водночас вона показала, наскільки важливими для таких проєктів є міжнародні домовленості, фінансування та наукова співпраця.

Майбутній політ українського космонавта цілком можливий за умови появи відповідної програми та домовленостей із міжнародними партнерами. Однак створення власної пілотованої системи залишається значно складнішим завданням, яке потребуватиме великих інвестицій і довгострокової державної підтримки.

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