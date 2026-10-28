29 жовтня 2026 року християни вшановують Анастасію Римлянку, традиції та молитва

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29 жовтня за новоюліанським церковним календарем Православна церква України вшановує пам’ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянки.

Цей день присвячений згадці про святу, яка залишилася вірною християнській вірі та зазнала мученицької смерті через свої релігійні переконання. Її історія символізує духовну стійкість, мужність і відданість своїм переконанням.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобномучениці Анастасії Римлянки

Під час жорстоких гонінь християн за імператора Декія Анастасію схопили і примушували відректися від Христа. Незважаючи на жорстокі тортури, вона виявила неймовірну стійкість духу. За свою непохитну вірність Анастасія прийняла мученицьку смерть і була зарахована до лику святих. У народі цей день часто називали «Анастасія Осіння».

Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Аврамія Затворника та його племінниці, блаженної Марії.

О, свята преподобномученице Анастасіє! До тебе ми звертаємося з молитвою та просимо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Сонячна погода – до короткої зими.

Туманний ранок – зима прийде пізно, але буде довгою.

Хмари пливуть повільно – скоро чекайте на заморозки.

Якщо голосно кричать птахи – чекайте на мороз.

Якщо на березі ще висить листя – до теплої погоди.

Що не можна робити

Сваритися та лихословити.

Пліткувати й обмовляти інших.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Запрошувати до оселі незнайомців.

Мститися та заздрити.

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