3 листопада 2026 року віряни вшановують трьох святих, які загинули за християнську віру

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3 листопада 2026 року Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам’ять святих мучеників Акепсима, Йосифа та Айтала. Вони були єпископом, священником і дияконом із Персії, які жили у IV столітті та постраждали за християнську віру.

Святі провели багато років у темниці, зазнали жорстоких катувань і зрештою прийняли мученицьку смерть за Христа. У народній традиції цей день пов’язували з прикметами про наближення зими, а також застереженнями від невдалих починань.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала

Святі мученики Акепсим, Йосиф та Айтал жили у Персії в IV столітті – в часи масових гонінь на християн за царя Сапора II. Акепсим був єпископом міста Хна, Йосиф – пресвітером при його церкві, Айтал – дияконом. Усі троє вже в похилому віці опинилися під арештом: їх звинуватили у сповіданні забороненої віри.

Близько трьох років вони провели в суворій темниці, де зазнавали катувань і знущань. Попри тяжкі умови ув'язнення і вік, жоден із них не відрікся від Христа. Стійкість людей похилого віку вражала навіть їхніх мучителів. Зрештою всіх трьох стратили: за церковним переказом, Акепсима забили камінням, Йосифа і Айтала обезголовили.

Подвиг цих трьох – єпископа, священника і диякона – символізує єдність усіх ступенів церковного служіння перед лицем смерті. Саме тому до них звертаються в молитвах про стійкість духу, зміцнення віри і захист у найважчих випробуваннях. В Україні їхнє свято припадає на час, коли осінь остаточно поступається зимі, – і народна традиція наповнила цей день прикметами та застереженнями.

Молитви дня

До святих мучеників Акепсима, Йосифа та Айтала звертаються з молитвою про зміцнення духу, стійкість у вірі та зцілення від недуг:

О, святі і всехвальні мученики Акепсиме, Йосифе та Айтале! Ви, що тривалі страждання і кайдани мужньо перетерпіли і Христа перед царями та мучителями істинно сповідали. Прийміть щиру молитву нашу та принесіть її до Престолу Всевишнього. Моліть Господа Бога, щоб дарував Він нам міцне здоров'я, зцілив недуги душевні й тілесні та скріпив серця наші у часи важких випробувань. Захистіть нас від ворогів видимих і невидимих, від зневіри та смутку, і випросіть для нас милість Божу для спасіння душ наших.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 3 листопада не мало особливої назви, але здавна вважалося важливим днем для спостереження за природою – аби зрозуміти, якою буде зима. Наші предки пильно стежили за небом і вітром, щоб завчасно підготуватися до холодів.

За народними прикметами, цього дня читали погоду так:

Якщо сніг випав, але на деревах ще є листя – сніг незабаром розтане.

Ясна і сонячна погода – до швидкого похолодання та морозної зими.

Якщо на деревах є іній – варто очікувати на відлигу.

Якщо дим від багаття стелиться по землі – це провіщає негоду.

Що не можна робити

Народні повір'я 3 листопада застерігають від низки вчинків, що можуть накликати невдачу або порушити лад у домі:

Впускати до оселі незнайомців.

Вирушати у тривалі мандрівки.

Підписувати важливі документи й угоди.

Скаржитися на долю та сумувати.

Відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Лінуватися й марнувати час без діла.

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