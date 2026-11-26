Подія збере власників і керівників закладів, шефів та інших представників ресторанної індустрії, щоб обговорити актуальні виклики HoReCa, поділитися досвідом і знайти рішення для розвитку бізнесу. Половину вартості кожного квитка команда передасть на підтримку батальйону «Хижаки висот».

У програмі — виступи рестораторів та експертів, практичні кейси й досвід, який учасники зможуть застосувати у своїх закладах.

Спікери конференції:

Ілля Сьомін , власник ресторанної компанії Sominos Group;

Таня Микитин — співзасновниця мережі Cheese Bakery;

Соломія Дзенглюк — директорка з маркетингу Cheese Bakery;

Геннадій Сухарніков — сержант і керівник з партнерств в AZOV.ONE;

Володимир Гнатюк — засновник мереж 1708, SALATINO і Puffy Pancakes;

Женя Чабанова — засновниця SMM-агенції chat buro, раніше очолювала SMM-напрям Honey та «Завертайло», була креативною директоркою CRUMB;

Родіон Єрошек — CEO та співзасновник Poster.

Також буде розмова з рестораторами про стан ресторанного ринку. До неї долучаться:

Саша Шелепець — власниця проєктів «Твоя Італія» та «Твійбургер»;

Дмитро Собакарь — співвласник мереж «Той самий Баранчик» і «Франик», засновник Batch Coffee Roasters і Slou Coffee;

Юлія Зубова — засновниця та власниця кав’ярні Barbarista і міського кафе Barbara;

Патіс Давид та Анастасія Лустюк — співвласники та засновники «Крихти бістро» та «Центр».

Окремо учасники отримають запис лекції Роксоляни Шміло про те, як коректно комунікувати з ветеранами, ветеранками та людьми з інвалідністю.

«У вересні ми перенесли нашу конференцію в Києві на весну 2027 року через безпекову ситуацію. Після цього почали регулярно отримувати запити від рестораторів провести подію на заході України. Це ще раз показало нам, наскільки спільноті бракує живого спілкування, обміну досвідом і можливості зустрітися з колегами.

Ресторанний бізнес постійно змінюється, і підприємцям важливо не залишатися з викликами сам на сам. Ми хочемо, щоб конференція стала простором, де ресторатори можуть почути досвід одне одного, подивитися на знайомі проблеми під іншим кутом і знайти ідеї, які можна застосувати у власному бізнесі. Важливо, щоб після таких зустрічей люди поверталися до роботи не лише з новими знайомствами, а й з конкретними рішеннями», — коментує команда Poster.

Деталі конференції

Дата: 30 листопада.

Місто: Львів.

Час: 10:00–19:00.

Вартість квитків: 2900 грн — рання ціна, 3900 грн — наступна хвиля.

Квитки: за посиланням .

Організатор: Poster — перша AI POS-система на ринку, лідер автоматизації HoReCa в Україні. Компанія створює екосистему для закладів громадського харчування та магазинів: касу, ПРРО, фінанси, QR-меню та оплати, мобільний офіціант, застосунок для власника та цілий маркет інших застосунків та інтеграцій. З компанією працюють 30 000 закладів у понад 100 країнах світу, з них 18 000 — в Україні.

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