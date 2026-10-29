30 жовтня православні вшановують Озерянську ікону Божої Матері

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30 жовтня за новим церковним календарем православні віряни вшановують Озерянську ікону Божої Матері, яку вважають небесною покровителькою Харкова та всієї Слобожанщини. Перед цим образом моляться про захист, зцілення від хвороб, допомогу у скрутних обставинах та заступництво Богородиці. За старим стилем у цей день вшановують пророка Осію.

Історія святині сягає XVI століття, коли селянин знайшов її біля села Озеряни. Згодом чудотворний образ перенесли до Курязького монастиря, а в 1843 році започаткували традицію щорічних хресних ходів до Харкова. Із цим днем пов'язані перекази про зцілення письменника Григорія Квітки-Основ'яненка та подолання епідемії холери. Оригінал ікони було втрачено у 1930-х роках, проте донині збереглися шановані списки у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі та Свято-Озерянському храмі Харкова.

У народному календарі 30 жовтня відоме як Синичкин день, оскільки до людських осель на зимівлю перебираються синиці, снігурі та інші птахи. За звичаями, цього дня заведено майструвати годівниці та підгодовувати пернатих несолоним насінням чи просом, що, за повір'ями, приваблює до дому достаток. Також день прийнято присвячувати добрим справам, родинним зустрічам та приготуванню традиційних частувань за спільним столом.

У середу, 28 жовтня 2026 року, православні віряни вшановують пам’ять великомучениці Параскеви Іконійської, яку також називають Параскевою П’ятницею. Цього дня згадують і мучеників Терентія, Неонілу та їхніх сімох дітей. У народі свято пов’язували з жіночими звичаями, молитвами за родину та прикметами, за якими намагалися передбачити погоду.

У четвер, 29 жовтня, з Днем ангела вітають Анастасію, Ганну, Марію, Андрія, Івана, Миколу та носіїв інших імен. За православним календарем цього дня вшановують преподобномученицю Анастасію Римлянку, а також преподобного Авраамія та його племінницю Марію.

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