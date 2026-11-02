31 народний депутат вимагає переглянути заборону роботи бізнесу під час жовтої тривоги

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №16207 щодо перегляду рішення Кабміну, яке обмежує роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня.

Документ підписав 31 народний депутат.

Ініціатором виступив Ярослав Железняк. Проєкт передбачає три зміни:

бізнес самостійно вирішуватиме, чи продовжувати роботу під час жовтої тривоги;

кожен працівник зможе сам оцінювати рівень загрози та за потреби йти в укриття;

обов’язок сповіщати працівників і відвідувачів про небезпеку залишатиметься.

Йдеться про перегляд постанови Кабміну №1092 від 4 вересня 2026 року, яка встановлює відповідні обмеження для суб’єктів господарювання.

Джерело: Ярослав Железняк

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