35 бійців Азову повернулися з російського полону

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Під час обміну полоненими 23 жовтня додому повернулися 35 військовослужбовців окремого загону спеціального призначення «Азов».

Загалом звільнили 61 бійця військової частини 3057 Нацгвардії України.

За словами командира 12-ї бригади «Азов» Дениса Прокопенка, частина звільнених захисників провела в російському полоні понад чотири роки після оборони Маріуполя.

Водночас у російському полоні досі залишаються понад 500 бійців «Азову». Прокопенко наголосив на необхідності продовжувати роботу над поверненням кожного захисника.

Джерело: Facebook Дениса Прокопенка.

У межах переговорного процесу 23 жовтня Україна повернула з російського полону 270 людей. Серед них — 261 військовослужбовець і дев’ятеро цивільних. Обмін провели за дорученням президента України за участю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Звільнений із російського полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив, що під час обміну 23 жовтня додому повернувся військовий Олександр Щербаков, із яким вони перебували в одній камері.

23 жовтня Україна повернула на підконтрольну територію ще сімох цивільних громадян з окупованих територій. Серед них — 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка з важкими захворюваннями, а також молода жінка та її дитина.

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