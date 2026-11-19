Фонд президента України відзначив 41 школяра і студента з різних регіонів країни за успіхи в навчанні та перемоги на олімпіадах. Нагороди отримали призери всеукраїнських і міжнародних змагань, а також випускники, які показали високі результати на національному мультипредметному тесті. Розмір виплат залежить від досягнень і може становити від 5 тисяч гривень щомісяця до 100 тисяч гривень одноразово.

Церемонія нагородження відбулася 19 листопада 2026 року у Львові. Президентські премії та стипендії вручили 41 школяреві й студентові, які досягли високих результатів у навчанні та представили Україну на всеукраїнському й міжнародному рівнях. Серед нагороджених — переможці всеукраїнських учнівських олімпіад, призери міжнародних олімпіад, а також студенти українських університетів. Окрему категорію становлять випускники, які склали національний мультипредметний тест щонайменше на 185 балів із кожного предмета.

Радниця-уповноважена президента України з питань Фонду Ольга Будник наголосила, що держава хоче не лише відзначити успіхи молоді, а й допомогти талановитим учням і студентам розвиватися в Україні. «Школяр, який уже представляв Україну на олімпіаді, за кілька років може представляти її як видатний науковець. Ми хочемо, щоб у нього була змога пройти цей шлях в Україні», — сказала вона.

За словами Будник, президентська премія має стати визнанням досягнень молоді, а стипендія — фінансовою підтримкою, яка допоможе зосередитися на навчанні. Важливу роль у цьому процесі також мають відігравати університети, які можуть створити умови для подальшої наукової та професійної роботи.

Які виплати передбачені для школярів і студентів

Розмір президентських премій і стипендій залежить від результатів, яких досягли учні та студенти. Зокрема, за найвищий результат на всеукраїнській учнівській олімпіаді передбачена одноразова премія у 20 тисяч гривень. Призери міжнародних учнівських олімпіад можуть отримати по 100 тисяч гривень.

Окремі виплати призначені студентам, які ще до вступу до університету показали високі результати на учнівських олімпіадах. Залежно від досягнень вони можуть отримувати від 5 до 25 тисяч гривень щомісяця протягом навчального року. Для випускників шкіл, які набрали щонайменше 185 балів із кожного предмета НМТ, передбачена щомісячна стипендія у 10 тисяч гривень. Її виплачуватимуть протягом 12 місяців за умови, що вступник продовжить навчання в українському закладі вищої освіти.

Підтримку можуть отримати й учні 8–10 класів, які представляли Україну на міжнародних учнівських олімпіадах. Для них передбачені щомісячні виплати від 10 до 25 тисяч гривень протягом навчального року. Конкретна сума залежить від результатів на змаганнях.

Які можливості відкриваються для нагороджених

У Фонді зазначають, що підтримка талановитої молоді не обмежується грошовими виплатами. Учні та студенти можуть долучатися до спільноти Фонду, брати участь в освітніх програмах і працювати над спільними ініціативами. Голова Ради Фонду Ірина Тулякова наголосила на важливості створення можливостей для подальшого розвитку молодих людей. Йдеться про середовище, у якому вони зможуть знаходити однодумців, отримувати нові знання та розвивати свої здібності.

За словами директора Фонду Юрія Петрушенка, цього року спільнота поповнилася більш ніж 500 талановитими студентами. Учасники можуть відвідувати освітні школи та інтенсиви, долучатися до кар’єрних сесій, а також подаватися на програми стажування, наставництва й міжнародних стипендій. Участь у таких програмах залежить від умов і результатів відбору.

Таким чином, президентські премії та стипендії мають не лише відзначити вже здобуті перемоги, а й допомогти молодим українцям продовжити навчання, розвивати наукові інтереси та будувати професійне майбутнє в Україні. Про це повідомив Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

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