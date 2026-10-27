46-річна Соломія Вітвіцька показала нові фото сина з нагоди першого місяця життя

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Сину української телеведучої Соломії Вітвіцької, Устиму, виповнився один місяць. З цієї нагоди 46-річна ведуча опублікувала нові зворушливі світлини малюка та розповіла про свої враження від першого місяця материнства.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня 2026 року.

"Устиму – місяць. І сьогодні були святкові фотосесії та прогулянки", – зазначила ведуча в Instagram.

Нагадаємо, як писав УНІАН, Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня 2026 року.

"Перший місяць ми знайомилися один з одним, знайомили сина з нашими друзями, багато їли (хто молоко, хто все, що вдавалося перехопити між годуваннями) і потроху звикали до того, що нас уже троє. Дізнавалися одне про одного, вчилися розуміти без слів і відкривали, скільки любові може вміститися до такої маленької людини", – написала ведуча.

Вітвіцька зізналася, що їй здається, ніби Устим завжди був частиною їхнього життя.

"Зростай щасливим, наш хлопчику. А ми вчимося бути твоїми батьками", – зворушливо звернулася ведуча до сина.

Про це телеведуча повідомила в Instagram.

46-річна Соломія Вітвіцька зробила нову заяву про материнство.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки.

До цього Соломія Вітвіцька розповіла про першу ніч удома з новонародженим сином.

Раніше Соломія Вітвіцька розкрила ім’я новонародженого сина та показала фото.

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