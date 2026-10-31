50 водіїв накопичили понад 21 тисячу несплачених штрафів

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П’ятдесят найбільших боржників за штрафами за порушення правил дорожнього руху накопичили загалом 21 443 несплачені штрафи. У середньому на кожного з них припадає по 429 порушень.

Лише на п’ятьох водіїв припадає 2 034 виконавчі провадження, тобто майже третина від загальної кількості у цьому рейтингу. Абсолютним рекордсменом став водій, щодо якого у 2026 році відкрили 825 проваджень. Із них 98% досі залишаються активними.

Другий боржник має 383 провадження, з яких не закрито 95%. Ще двоє водіїв накопичили по 280 проваджень. У першого активними залишаються 96%, у другого — усі 100%.

Загалом 58% водіїв із цьогорічного рейтингу досі мають активними всі провадження, відкриті щодо них у 2026 році. Водночас четверо людей повністю сплатили штрафи, а в одного боржника з 225 проваджень активними залишилися лише чотири.

Середній вік водіїв, які потрапили до рейтингу, становить 41 рік. Наймолодшому — 22 роки, найстаршому — 63.

Водночас загальна кількість штрафів у найбільших боржників за всі попередні роки ще більша. Лідер рейтингу має 1 482 штрафи. Наступні водії накопичили 1 366, 1 057, 856 та 808 порушень відповідно.

Загалом станом на жовтень в Єдиному реєстрі боржників обліковується 2 029 240 виконавчих проваджень через несплачені штрафи за порушення ПДР. Лише цьогоріч до реєстру додалося 395 780 таких проваджень.

Джерело: Опендатабот

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