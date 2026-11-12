51-річна Наталія Могилевська розповіла про семиденне голодування та виснаження

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Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про семиденне голодування та сильну втому. Артистка зізналася, що після тривалих і виснажливих зйомок у неї майже не залишилося сил. Шанувальники підтримали співачку та побажали їй якнайшвидше відновитися.

"Я вже сьомий день голодую… Це була аскеза заради рідної людини, давайте скажемо так. У мене немає жодної, жодної клітини сили, щоб доїхати додому", - поділилася виконавиця в Instagram і показала, яке зручне ліжко в авто підготувала для неї її команда.

У коментарях користувачі побажали їй якнайшвидшого відновлення та сил:

"Бережіть себе! Нехай ваші клітини сили відновлюються якомога швидше", "Наталя, це ще не туристичний наметовий спосіб життя, це казковий! Ми всі звикаємо до такого життя, на жаль", "Дякую за працю! Відпочивай, ти прекрасна", "Ваша життєрадісність надихає, дякую", "Добра, щира людина заслуговує на любов і щастя. Дуже радію за вас".

Нагадаємо, що Наталія Могилевська похизувалася новим преміальним автомобілем.



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