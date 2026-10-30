527 жителів Олешків повертаються в Україну через територію Білорусі — Корецький

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Із Олешків Херсонської області через територію Білорусі в Україну повертаються 527 людей. Для них уже підготували місця в різних регіонах країни.

"Станом на зараз Міністерство регіонів в тісній координації з Офісом омбудсмана, з Херсонською ОВА, Міністерством охорони здоров'я 24/7 ми всі займаємося цим процесом. До 14:00 сьогодні планується завершити попередній медичний огляд тих людей, які будуть виїжджати на територію України. На поточний момент – це 527 осіб", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Він зазначив, що після первинного медогляду інформація буду передано в МОЗ, щоб якісно підготувати зустріч людей.

"Далі вони по складному маршруту потрапляють на територію Білорусі і з Білорусі переходять на митну територію України. В Чернігові і на Київщині будуть відбуватися повторні огляди і надання первинної медичної допомоги, забезпечення всіма необхідними засобами на перших порах – одяг, санітарні речі. А далі буде розміщення цих людей в тих чи інших регіонах. Ми вже всі приміщення підготували", – розповів Корецький.

Серед іншого він подякував першій леді США Меланії Трамп за гуманітарні рішення щодо Олешків.

Про це повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

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