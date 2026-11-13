56-річна Ірина Білик заговорила про нове заміжжя

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56-річна українська співачка Ірина Білик несподівано поділилася думками про можливе повторне заміжжя. Водночас артистка зазначила, що готова до такого кроку лише після завершення війни.

Одним із найзаповітніших бажань народної артистки є знову одягнути білу весільну фату та влаштувати особливе свято в мирній Україні.

Ірина Білик заговорила про своє весілля

Зірка мріє про масштабний концерт просто неба, присвячений першому мирному дню в Україні.

"Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день", — зізналася Білик у коментарі Blik.ua.

Втім, знаменитість публічно останні роки не розкриває, чи є в її житті той самий чоловік.

Чоловіки Ірини Білик

У 2000-х роках зірка мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році Ірина Білик одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. У 2021 пара розлучилася.

Наразі Білик офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.

Ірина Білик показала молодшого сина, якого давно не демонструвала публічно.

Нагадаємо, Леся Нікітюк розповілапро перший день народження сина.

Раніше відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками новими сімейними кадрами та показала, як проводить час зі своїм маленьким сином Оскаром.

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