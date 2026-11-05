6 листопада — день пам’яті Павла Сповідника — народні прикмети та звичаї

У п’ятницю, 6 листопада 2026 року, православні християни за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святого Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського. Він жив у IV столітті та зазнав переслідувань через відданість християнській вірі. З цим днем також пов’язані народні прикмети й давні звичаї.

6 листопада Православна церква України вшановує святителя Павла Сповідника, архієпископа Константинопольського, якого також називають Царгородським. Він жив у IV столітті — у час, коли в християнському світі точилися гострі суперечки щодо віровчення. Павло був прихильником рішень Першого Нікейського собору, який відбувся 325 року. Він відстоював вчення про божественність Ісуса Христа та виступав проти аріанства. Ця течія заперечувала рівність Сина Божого з Богом-Отцем, що суперечило нікейському вченню.

Завдяки своїй відданості вірі Павло став архієпископом Константинополя. Однак його погляди не збігалися з позицією імператора Констанція II, який підтримував аріан. Через це святителя неодноразово усували з посади та відправляли у вигнання. Після чергового усунення Павла заслали до міста Кукуз у Вірменії. За церковним переказом, близько 350 року він загинув там від рук противників. Його задушили під час заслання.

За стійкість і відданість християнському вченню Павло отримав ім’я Сповідник. Так у церковній традиції називають людей, які зазнали переслідувань і страждань за віру, але не зреклися своїх переконань.

Про що моляться святому Павлу

У день пам’яті Павла Сповідника віряни звертаються до нього з молитвами про духовну стійкість, мужність і силу не відступати від своїх переконань. Також просять допомоги у складних життєвих обставинах, захисту від несправедливості та зміцнення віри.

У молитвах можна просити святого про підтримку для рідних, мир у родині та мудрість у непростих рішеннях. Водночас головний сенс цього дня — згадати приклад Павла, який залишився вірним своїй вірі попри переслідування.

Народні прикмети на 6 листопада

У народному календарі цей день пов’язували з першими відчутними морозами та наближенням зими. Наші предки спостерігали за погодою і намагалися за природними явищами передбачити, якими будуть наступні місяці. Серед прикмет, які збереглися в народній традиції:

Якщо вранці вікна вкрилися інеєм, зима буде холодною.

Сильний вітер цього дня віщує морози.

Якщо 6 листопада випадає сніг, зима може бути сніжною.

Якщо дерева вже повністю скинули листя, незабаром настане справжня зимова погода.

Якщо день похмурий і холодний, тепло найближчим часом навряд чи повернеться.

У народі також казали: «На Павла землю прихоплює перша справжня стужа». Такі прикмети були частиною традиційних спостережень за погодою. Вони не є науковими прогнозами, але відображають те, як наші предки орієнтувалися на природні зміни.

Що не радили робити 6 листопада

Із днем пам’яті святого Павла пов’язували й певні народні заборони. Вони не є церковними правилами, а належать до звичаїв і вірувань, які передавалися з покоління в покоління. За народними уявленнями, 6 листопада не варто:

Сваритися, лихословити та ображати близьких.

Пліткувати, поширювати чутки й обговорювати інших за спиною.

Давати обіцянки, яких не плануєте або не зможете виконати.

Без нагальної потреби вирушати в далеку дорогу.

Влаштовувати весілля, адже день вважали несприятливим для шлюбу.

Братися за важку фізичну роботу, якщо її можна відкласти.

Водночас церква не встановлює особливих заборон на повсякденні справи цього дня. Найважливіше — провести його без сварок і образ, приділити увагу близьким та згадати духовний приклад святого Павла Сповідника.

Читай нас у