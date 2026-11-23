Стратегічна підстанція 330 кВ «Прогресівка» на Миколаївщині залишилася без фізичного захисту автотрансформатора, хоча на відповідні роботи виділили кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Підрядник отримав аванс майже 68 млн грн, однак роботи не виконав, а згодом його визнали банкрутом.

У листопаді 2024 року «Укренерго» уклало прямий договір на 89,3 млн грн із ПДВ із невеликою криворізькою компанією ТОВ «Криворізьке Променерго». Контракт підписали в межах експериментальних воєнних проєктів за постановою Кабміну № 1482, без проведення відкритого тендеру. Роботи фінансувалися коштом кредиту ЄБРР.

27 грудня підрядник отримав аванс у розмірі 80% вартості договору — 67,96 млн грн. Як ідеться в розслідуванні, протягом наступних трьох днів, до 30 грудня, майже всі ці кошти через 14 траншів переказали на рахунки інших компаній і фізичних осіб-підприємців. Зокрема, 30 млн грн спрямували харківському ТОВ «Буд Строй Постач» нібито як передоплату за субпідряд, а ще близько 13,6 млн грн повернули АТ «Банк Альянс» як грошове покриття за банківську гарантію.

Дедлайном завершення робіт було визначено 2 липня 2025 року. Однак до цього часу на підстанції встигли провести лише вишукувальні роботи та огородити майданчик. Захист автотрансформатора так і не встановили. «Укренерго» фіксувало відставання від графіка та не прийняло пояснення підрядника про форс-мажорні обставини.

Щоб повернути аванс, державна компанія скористалася безвідкличною гарантією АТ «Банк Альянс». 27 серпня 2025 року банк перерахував «Укренерго» всю суму — 67 961 386,91 грн. Поручителями за гарантією виступили харківське ТОВ «Будсервіс-Днепр» та його директор Денис Кравченко. У березні 2026 року компанію-підрядника визнали банкрутом, після чого банк ініціював процедуру стягнення коштів.

У лютому поліція відкрила кримінальне провадження. Підозру оголосили директору ТОВ «Криворізьке Променерго» Едуарду Кесілю — брату одного зі співзасновників компанії Олександра Кесіля. За версією слідства, підрядник від початку не планував виконувати роботи та виводив отримані кошти через інші фірми.

Раніше компанія майже не брала участі в державних закупівлях. Упродовж 2017–2021 років її бенефіціаром був Руслан Ткаченко — депутат Криворізької міської ради від партії «Слуга народу». Після його виходу співвласниками підприємства залишилися представники криворізької бізнес-родини Кесіль.

Підстанція «Прогресівка» є важливим енергетичним вузлом півдня України. Вона пов’язана з роботою однойменної сонячної електростанції потужністю 148 МВт і відіграє важливу роль у балансуванні енергосистеми. Через географічне розташування енергетичні об’єкти Миколаївщини регулярно перебувають під загрозою російських ударів, тому захист автотрансформаторів визначили пріоритетним завданням, яке фінансували коштом кредиту ЄБРР.

Про це повідомляє телеграм-канал Absolution Leaks.

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