7 листопада в Україні цілодобово діятимуть графіки відключень світла до чотирьох черг

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У суботу, 7 листопада, в частині областей України протягом усього дня будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

За даними Національної енергетичної компанії «Укренерго», з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від двох до чотирьох черг.

В енергетичній компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських обстрілів, та закликали громадян стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго й раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.

Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

У Києві вдень 6 листопада за командою «Укренерго» ввели екстрені відключення електроенергії.

До цього на Виноградарі кияни перекрили дорогу через тривалу відсутність світла.

Раніше Зеленський розкритикував роботу Київводоканалу і заговорив про кадрові зміни.

У Києві через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру 5 листопада виникли перебої з водопостачанням.

Центр Києва ввечері 5 листопада залишився майже без світла.

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