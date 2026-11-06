7 листопада вшановують Йосафату Гордашевську та 33 мучеників

У суботу, 7 листопада, за новоюліанським календарем згадують 33 мучеників із Мелітини, які загинули за християнську віру. Також цього дня вшановують преподобну Йосафату Гордашевську — українську черницю, яка присвятила життя допомозі хворим, бідним і дітям. У народній традиції дата пов’язана з добрими справами, турботою про ближніх і прикметами про майбутню зиму.

7 листопада в церковному календарі згадують 33 мучеників із Мелітини — міста в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. За переказами, вони були воїнами-християнами й жили на початку IV століття, коли в Римській імперії переслідували послідовників християнства. Чоловіки відмовилися зректися своєї віри, попри погрози та жорстокі тортури. За це їх стратили. Церква вшановує їхню пам’ять як приклад мужності, стійкості та відданості своїм переконанням.

Історія 33 мучеників нагадує про людей, які не відступили від своїх переконань навіть перед загрозою смерті. Їхній подвиг став символом духовної сили та вірності християнській вірі.

Преподобна Йосафата Гордашевська

7 листопада також згадують преподобну Йосафату Гордашевську — українську черницю, одну із засновниць Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії. Вона народилася під ім’ям Михайлина й обрала чернече життя, присвятивши себе служінню людям. Йосафата не обмежувалася молитвами та чернечим усамітненням. Вона прагнула бути поруч із тими, кому найбільше потрібна допомога: хворими, бідними, самотніми та дітьми, які залишилися без належної опіки.

Разом з однодумцями вона розвивала нове жіноче чернече згромадження, допомагала створювати його осередки та залучала молодих жінок до служіння. Важливою частиною її діяльності була турбота про людей, які потребували підтримки в повсякденному житті. Для Йосафати Гордашевської чернече покликання означало не віддалення від суспільства, а постійну працю заради інших. Її життя стало прикладом милосердя, скромності та відданості своєму покликанню.

Варто уточнити, що Йосафата Гордашевська належить до святих Української греко-католицької церкви. Тому її вшанування не слід плутати з переліком святих, яких цього дня згадує Православна церква України.

Народні традиції та прикмети 7 листопада

У народній традиції 7 листопада пов’язували з добрими справами та допомогою тим, хто цього потребує. Люди вірили, що цього дня особливо важливо не залишати ближніх без підтримки, не відмовляти в допомозі та не скупитися на добре слово.

Також із наближенням холодів господарі починали більше дбати про птахів. Для синиць і горобців залишали зерно та насіння, облаштовували годівнички. Така турбота була не лише практичною, а й символізувала доброту та увагу до всього живого. Народні прикмети цього дня здебільшого стосувалися погоди та майбутньої зими:

Якщо на дорогах уже лежить сніг, зима буде сніжною та холодною.

Якщо галки голосно кричать, незабаром може піти сніг.

Якщо на деревах залишилося багато листя, зима, за повір’ями, буде затяжною.

Якщо вранці з’явилася ожеледь, холодна погода може протриматися ще довго.

Ці прикмети є частиною народних спостережень і повір’їв, а не церковними правилами чи достовірним прогнозом погоди.

Що не рекомендують робити 7 листопада

За народними повір’ями, цього дня варто уникати сварок, образ і злих побажань. Також існували певні побутові заборони:

Не варто лаятися, сваритися та бажати комусь зла.

Не рекомендували позичати гроші або брати їх у борг.

За повір’ями, краще відкласти великі й дорогі покупки.

Водночас ці заборони не є обов’язковими церковними приписами. Головний духовний зміст дня — молитва, милосердя, допомога ближнім і пам’ять про людей, які залишилися вірними своїй вірі.

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