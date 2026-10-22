82-річна українка схудла на 14 кг і навчилася сідати на шпагат

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82-річна Людмила Хамова з міста Бахмач на Чернігівщині схудла на 14 кг завдяки регулярним фізичним вправам і змінам у харчуванні.

Попри поважний вік, жінка щодня робить зарядку, відвідує групові тренування та вміє сідати на шпагат.

Вісім років тому Людмила мала проблеми зі здоров’ям, страждала від болю в колінах і труднощів із пересуванням. Почати займатися спортом їй порадив син. За цей час її вага зменшилася з 86 кг на 14 кг.

Також пенсіонерка переглянула свій раціон: відмовилася від масла та продуктів із пальмовою олією, а під час вибору солодощів звертає увагу на вміст цукру й трансжирів.

Окрім тренувань, Людмила вивчає англійську мову, щоб підтримувати активність мозку. За її словами, фізичні вправи допомагають їй не лише підтримувати форму, а й покращувати моральний стан.

Джерело: Суспільне Чернігів.

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