9 жовтня вшановують апостола Якова Алфеєвого, які традиції та прикмети

9 жовтня 2026 року православні християни вшановують пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого — одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. У церковному календарі ПЦУ цього дня також згадують преподобних Андроніка та Афанасію, праведних Авраама і Лота та інших святих. У народній традиції день називали Яковом Студеним. Вважалося, що саме в цей період осіннє тепло остаточно поступається холодам, тому люди поспішали завершити підготовку до зими.

Апостол Яків Алфеїв жив у I столітті та був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. У церковному переказі його називають братом євангеліста Матфея. Яків почув проповідь Христа, став свідком його чудес і після Зішестя Святого Духа вирушив проповідувати християнську віру. За переказом, апостол проповідував у різних землях. Серед них називають Юдею, Едессу, Газу та Елевтерополь. Він навчав людей християнської віри, допомагав хворим і навертав язичників до християнства.

Свій земний шлях Яків завершив мученицькою смертю. За церковним переказом, його розіп’яли язичники в єгипетському місті Острацина. Саме тому церква згадує його не лише як одного з дванадцяти апостолів, а і як мученика за віру. Важливо не плутати Якова Алфеєвого з іншими святими на ім’я Яків. У церковному календарі є також апостол Яків, син Заведеїв, якого згадують 30 квітня, та Яків, брат Господній, пам’ять якого припадає на 23 жовтня.

У цей день у храмах служать богослужіння на честь апостола. Віряни можуть молитися йому про зміцнення віри, допомогу у складних обставинах та прощення гріхів. У тропарі святого звучить прохання до апостола молити милосердного Бога про прощення людських провин.

Яків Студений та народні традиції

Окремо від церковного свята існували народні звичаї, пов’язані з цією датою. У народі 9 жовтня називали Яковом Студеним. Назва пов’язана з очікуванням перших холодів і наближенням зими. До цього часу господарі намагалися завершити підготовку до холодного сезону. Особливо важливо було запастися дровами та утеплити житло. Вважалося, що той, хто затягнув із цими справами, взимку може залишитися без достатнього запасу палива.

З Яковом також пов’язували врожайні традиції. На стіл ставили страви з нового зерна, готували кашу та випікали пироги. Їжа мала бути простою, але ситною. Так люди дякували за врожай і бажали родині достатку на наступний рік. Ще одна традиція — не залишатися цього дня на самоті. У селах ходили один до одного в гості, пригощали рідних та сусідів. Вважалося, що гостинність допомагає зберегти добрі стосунки та принести в дім достаток. Звісно, ці звичаї належать саме до народної традиції. Вони не є церковними правилами і не мають обов’язкового характеру для віруючих.

Прикмети на 9 жовтня

З погодою цього дня також пов’язували чимало народних прикмет.

Якщо в повітрі багато павутиння, осінь може бути довгою та теплою.

Ранковий приморозок вважали знаком швидкого похолодання.

Якщо птахи збираються у великі зграї та відлітають у теплі краї, чекали холодної зими.

Ясна і сонячна погода, за народними спостереженнями, обіцяла м’якший листопад.

Сильний холод цього дня сприймали як знак того, що зима вже близько.

Такі прикмети варто сприймати саме як частину народної культури. Наукового підтвердження вони не мають.

Що не радили робити цього дня

У народних віруваннях 9 жовтня не радили лінуватися та відкладати важливі справи. Особливо це стосувалося підготовки будинку до зими та заготівлі дров. Також намагалися не сваритися, не згадувати старі образи й не провокувати конфлікти. День вважали хорошим приводом помиритися з близькими та провести час із родиною.

Не радили відмовляти людині, яка просить про допомогу або їжу. Вважалося, що добрий вчинок повернеться до того, хто його зробив. Ще одне повір’я стосувалося грошей. Люди вірили, що 9 жовтня не варто довго перераховувати дрібні монети, адже це нібито може накликати фінансові труднощі. Це також народна прикмета, а не церковна заборона.

Церква загалом не встановлює списку побутових справ, які категорично заборонено виконувати у день пам’яті святого. Значно важливіше цього дня приділити час молитві, добрим справам і близьким людям.

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