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Бізнесмен Тимур Міндіч, фігурант справи «Мідас» про корупцію в енергетичній сфері, нібито не може повернутися до України через публічні заяви народного депутата Ярослава Железняка.

Про це заявив адвокат Міндіча Владислав Теплюк під час судового засідання за позовом бізнесмена проти нардепа, повідомляє ZMINA.

За словами захисника, у своїх YouTube- та Telegram-публікаціях Железняк використовував формулювання «банда», «розграбував» і «розікрав», подаючи причетність Міндіча до злочинів як уже доведений факт. На думку адвоката, це порушує презумпцію невинуватості та завдає шкоди репутації його клієнта.

«Саме через те, що висловлювання депутата завдали Міндічу репутаційної шкоди та образили його честь і гідність, він і не може повернутися до України», — заявив Теплюк.

Також адвокат назвав публікації Железняка частиною «повномасштабної інформаційної кампанії плюндрування честі й гідності».

Наступне судове засідання призначили на 23 листопада. На ньому має виступити сторона захисту Железняка.

Джерело: ZMINA

Подання про запровадження санкцій проти бізнесменів Тімура Міндіча й Бориса Цукермана ухвалили на засіданні уряду та направили на розгляд до Ради національної безпеки й оборони України.

Проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана запроваджено стандартний санкційний пакет строком на три роки, а позбавлення державних нагород – безстрокове.

Перед судом постануть вісім учасників організованої групи, яку очолював двоюрідній брат співвласника ТОВ «Квартал 95» Тимура Міндіча Леонід. Їх обвинувачують у масштабних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівель трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

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