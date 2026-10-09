Адвокат Шевчук заявив про спроби тиску на суддів з боку Романа Маселка та звинуватив його у втручанні в судовий процес

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Адвокат Олексій Шевчук опублікував відеозвернення, у якому заявив, що колишній член Вищої ради правосуддя Роман Маселко подав проти нього кілька позовів до Обухівського районного суду Київської області. Адвокат стверджує, що в такий спосіб Маселко намагається домогтися спростування його публічних заяв про можливе втручання у розгляд судової справи у Львові.

У відео, опублікованому на Facebook, Шевчук назвав дії Маселка спробою впливати на суддів, зокрема через розподіл справ та клопотання про огляд його сторінки у Facebook. Водночас ці твердження є позицією адвоката й потребують незалежного підтвердження.

За словами Шевчука, одна із суддів Обухівського районного суду задовольнила клопотання про огляд його сторінки у соцмережі. Інші судді, як стверджує адвокат, не підтримали відповідних процесуальних вимог.

«Рома заспамив Обухівський суд, тому що він хоче спростувати інформацію, що я знаю, що він дзвонив до Франківського суду у Львові, судді Дзендзьорі, і просив не слухати мій позов до "Наших грошей"», — заявив Шевчук.

Адвокат також стверджує, що Маселко намагався домогтися нерозгляду його позову у Львові. При цьому Шевчук не навів у відеозверненні документів чи інших доказів, які б підтверджували факт таких телефонних дзвінків.

Що відповідає Роман Маселко

Роман Маселко раніше повідомив у власному публічному звіті, що подав позов проти Олексія Шевчука через твердження про нібито втручання у діяльність суддів. Він наполягає, що не телефонував суддям у зв'язку з відповідною справою та не намагався впливати на її розгляд.

За словами Маселка, до публікації Шевчука він не знав про існування цієї судової справи, її номера та суддів, які її розглядали. Він назвав звинувачення вигаданими та заявив, що має намір домогтися їх спростування в судовому порядку.

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Джерело: Олексій Шевчук

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