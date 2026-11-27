Агент російської ФСБ, який збирав розвіддані для підготовки терактів у Запоріжжі, засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила його у травні 2024 року, коли він проводив розвідку поблизу військового об’єкта.

Засуджений працював охоронцем місцевої енергетичної компанії. За завданням російської спецслужби він відстежував транспорт Сил оборони та передавав куратору інформацію про місця паркування військових автомобілів у Запоріжжі.

Росіяни планували влаштувати серію вибухів у різних районах міста, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в прифронтовому Запоріжжі. Для вербування чоловіка ФСБ використала його доньку, яка проживає в Москві.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила агентурну мережу та затримала зловмисника. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, через який він підтримував зв’язок із російськими кураторами. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді.

Джерело: Служба безпеки України.

На Донеччині затримали агента РФ, який коригував удари по позиціях ЗСУ.

СБУ викрила агента РФ, який підірвав автомобіль посадовця міськради Дніпра.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затрималав Київській області російського агента, який на замовлення ФСБ збирав розвіддані для коригування ударів по місцевих енергетичних об’єктах. Фігурантом виявився водій логістичної компанії, який також відстежував місця розташування ремонтних баз Сил оборони.