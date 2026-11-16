Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку терактів у Запоріжжі
Чоловік облаштував у Запоріжжі чотири схованки із саморобними вибуховими пристроями для агентурних груп ФСБ.
Вибухівку йому доставляли дронами з боку окупантів.
За завданням російського куратора агент мав перевезти пристрої мотоциклом до обласного центру, заховати їх у лісопарковій зоні та передати координати схронів.
СБУ викрила його у серпні 2025 року.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Джерело: Служба безпеки України
Нагадаємо, що російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.
Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.
Служба безпеки України викрила співробітника «Укрзалізниці», що працював на російську фсб. Він коригував ракетні удари по Києву.