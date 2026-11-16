Агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підготовку терактів у Запоріжжі

0:00 / 0:00

Чоловік облаштував у Запоріжжі чотири схованки із саморобними вибуховими пристроями для агентурних груп ФСБ.

Вибухівку йому доставляли дронами з боку окупантів.

За завданням російського куратора агент мав перевезти пристрої мотоциклом до обласного центру, заховати їх у лісопарковій зоні та передати координати схронів.

СБУ викрила його у серпні 2025 року.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Служба безпеки України

Нагадаємо, що російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

Служба безпеки України викрила співробітника «Укрзалізниці», що працював на російську фсб. Він коригував ракетні удари по Києву.

Читай нас у