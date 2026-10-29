AI fwdays’26 AI Engineering: найновіші інструменти,що змінюють розробку продуктів і роботу IT-команд

Привіт! Здається, зараз тільки ледачий не говорить про AI-агентів, але коли доходить до реального продакшену — починаються питання. Як їх правильно інтегрувати, щоб вони дійсно допомагали, а не просто спалювали токени?

21 листопада пройде онлайн-конференція AI Fwdays'26. Фокус саме на AI Engineering — на тому, що реально працює наприкінці 2026 року: нові coding-агенти, мультиагентні архітектури та автоматизація процесів.

Перші доповіді вже є на сайті, і теми звучать дуже практично:

Кирило Сулімовський розбере антипатерни роботи з AI-агентами та пояснить, як не зливати бюджети на порожні результати.

Сергій Медведєв з Fozzy Group розкаже про їхній досвід Software factories, де агенти забирають на себе рутину, а люди залишають за собою логіку та контроль.

Ігор Дрозд поділиться кейсом Silpo про побудову Agentic Workforce як нової операційної моделі для бізнесу.

До 30 жовтня ще діють найвигідніші ціни Early Birds, тому є сенс не затягувати з квитком. А з моїм промокодом UANEWS_AIfwdays буде ще додаткова знижка 10%.

Всі деталі та реєстрацію залишаю за посиланням.

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