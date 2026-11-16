Актор Назар Задніпровський виїхав із Києва через відключення світла та води

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Український актор Назар Задніпровський, відомий за фільмами «Скажене весілля», розповів, що через перебої з електропостачанням і водою вирішив разом із родиною виїхати з Києва. Нині актор мешкає в селі Ходосівка Обухівського району Київської області. Його сусідом став народний артист України Павло Зібров.

"Ми зараз живемо за Києвом, у нас тут житло в таунхаусі. Переїхали сюди, бо на Печерську зовсім погано зі світлом і водою. Якщо хтось вам скаже, що в центрі все добре, не вірте! Особливо в старих будинках. Не знаю, як у новобудовах, можливо, там автономне опалення, генератори. А у мене будинок старий – дістався від бабусі й дідуся. І просто с**ка! Тому й перебралися сюди: тут є газовий котел та інвертор", – зазначив артист в Oboz.ua.

За його словами, він дуже радий, що свого часу не продав цей будинок, хоча міг би непогано заробити.

"Коли будинок уже був побудований, мені пропонували його продати. Зателефонувала якась жінка, каже: "У вас тут так класно. Чула, що ви продаєте". А я їй: "Хто вам таке сказав?" Якби я погодився на її умови, то повернув би всі вкладені гроші й навіть заробив би зверху - з урахуванням того, що витратив на ремонт. Пропонували справді хорошу суму. Але я відмовився: адже це будувалося для родини, сюди вкладали душу... Цей будинок ми створювали для себе, з любов’ю. Тому й я, й дружина, й діти любимо сюди приїжджати. А зараз це житло нас просто рятує", – поділився Задніпровський.

Актор додав, що неподалік від них живе Павло Зібров:

"У нього тут своя садиба. Але в Ходосівці ми не зустрічалися. А коли десь перетинаємося – на концертах чи зйомках, – вітається: "О, сусід, привіт!".

Нагадаємо, що Ірина Сопонару через обстріли та блекаути залишила Київ разом із чоловіком.





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