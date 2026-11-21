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Український актор Роман Ясіновський, відомий за серіалом «Спіймати Кайдаша», розповів, що отримує за роботу в театрі 23 тисячі гривень. Водночас для комфортного життя артисту потрібно щонайменше 2 тисячі доларів на місяць, тому він змушений додатково працювати таксистом.

Нині Ясіновський служить у театрі імені Франка, де має 18 ролей. Однак найчастіше актор бере участь у масових сценах.

Актор змушений підробляти таксистом

За словами Романа, зараз він отримує у театрі 23 тисячі гривень. На місяць для комфортного життя йому потрібно близько 2 000 доларів, щоб закрити свої потреби та доньки.

"Мені треба на місяць заробляти приблизно 2 000 доларів, щоб закрити потреби свої, доньки, донати, щось відкласти. А в театрі в мене зарплата 23 000. Плюс я викладач. Але я навіть не буду говорити, скільки заробляю за те, що викладаю в університеті. Як каже Богдан Дмитрович Струтинський, ми займаємося благодійністю", – сказав Ясіновський.

Через це актор вирішив почати таксувати. Переважно Роман бере замовлення, коли їде на тренування, зйомки чи повертається додому.

"Цього набагато менше в моєму житті, але воно є. Воно є, тому що, а як інакше? А як прожити за ці гроші?" – зазначив кінозірка.

Втім, Ясіновський не боїться залишитися без стабільного заробітку, оскільки впевнений, що завжди зможе знайти роботу.

Роман Ясіновський – коротко про актора

Знаменитість народився у Тернополі. З 2022 року він працює у Національному драматичному театрі імені Івана Франка.

Ясіновський відомий ролями у таких кінострічках, як "Кіборги", "Спіймати Кайдаша", "Пульс", "Довбуш", "Служба 112", "Мирний-21" та інших.

Про це знаменитість заговорив в інтерв’ю "РБК-Україна".

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