АМКУ дозволив Uber отримати контроль над Delivery Hero, Україні зміниться власник Glovo

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив американській компанії Uber Technologies Inc. через дочірню структуру Uber International Technologies II Corporation набути опосередкований контроль над німецьким сервісом доставки їжі Delivery Hero SE, якому належить український бізнес Glovo.

У липні 2026 року стало відомо, що Uber Technologies Inc. досягла домовленості про придбання німецької компанії Delivery Hero SE. За умовами угоди, Uber отримає український бізнес Glovo.

Тоді американська компанія запропонувала заплатити 41,5 євро за акцію Delivery Hero. Загальну вартість німецького сервісу оцінили приблизно у 14,8 млрд доларів. Раду директорів обох компаній одностайно схвалила угоду.

Згідно з повідомленням компаній, до Uber також перейде бізнес Glovo у таких країнах:

Вірменії;

Боснії та Герцеговині;

Болгарії;

Кот-д’Івуарі;

Хорватії;

Грузії;

Італії;

Казахстані;

Кенії;

Киргизстані;

Чорногорії;

Марокко;

Нігерії;

Сербії;

Тунісі;

Уганді.

Водночас бізнес Glovo в Молдові, Польщі та Румунії, а також у Португалії та Іспанії перейде до інвестиційної компанії SSW Partners із Нью-Йорка.

Загалом Uber збереже бізнес Delivery Hero у 50 країнах, обсяг якого у 2025 році становив 42 млрд доларів. Операції ще в 14 країнах із загальним обсягом 11 млрд доларів, зокрема в Австрії, Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, Португалії та Швеції, продадуть SSW Partners за 1,6 млрд доларів. Надалі інвестиційна компанія планує реалізувати ці активи окремо.

Наразі Uber уже безпосередньо володіє 24,77% акцій Delivery Hero, а ще 11,74% контролює за допомогою фінансових інструментів.

Інвестиційній компанії Prosus NV належить 17% акцій німецького сервісу. Вона вже погодилася продати Uber увесь свій пакет.

Керівництво американської компанії пообіцяло зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року. Крім того, Uber має намір інвестувати в Німеччину 2 млрд євро протягом наступних п’яти років.

Після завершення угоди платформа Uber, яка об’єднує сервіси мобільності та доставки, розширить присутність до 99 ринків. За попередніми оцінками, сукупний валовий обсяг замовлень на цих ринках у 2025 році становив 236 млрд доларів.

Відповідне рішення ухвалили 5 листопада 2026 року після розгляду заяви, поданої 25 вересня. Про це повідомляється на офіційному сайті АМКУ.

Нагадаємо, 29 квітня Уряд схвалив законопроєкт, який планують врегулювати податки на доходи від цифрових платформ.

Таксі та сервіси доставки, зокрема Uklon, Bolt, Uber і Glovo, підтримали ідею так званого «податку на OLX», за якою держава матиме доступ до інформації про доходи українців, отримані через цифрові платформи. Це важливо для посилення контролю за податковими надходженнями та легалізації доходів.

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