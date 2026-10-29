АМКУ дозволив UPG взяти під контроль частину заправок ANP та Авіас

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Укрпалетсистем», яка розвиває мережу АЗК UPG, взяти в оренду активи п’яти компаній, чиї заправки раніше працювали під брендами ANP та «Авіас». Комітет розглянув 14 заяв і погодив набуття контролю над відповідними активами через оренду. Частину цих автозаправних станцій UPG вже обслуговує.

Антимонопольний комітет України 29 жовтня розглянув 14 заяв приватного підприємства «Укрпалетсистем» щодо оренди активів п’яти компаній. За результатами розгляду комітет надав дозвіл на набуття контролю над цими активами шляхом оренди. Заяви стосувалися активів п’яти компаній: «Євротрейд експо», «Ньюпорт холдінг», «Сіріус голд», «Екотрейд компані» та «Альбіленд». Найбільше заяв — сім — стосувалися активів «Євротрейд експо». Ще три подала компанія щодо активів «Ньюпорт холдінг». По одній заяві стосувалося «Сіріус голд» та «Екотрейд компані», а дві — «Альбіленд».

У документах комітету конкретний опис частини активів обмежений. Водночас профільне видання «НафтоРинок» повідомляє, що йдеться про автозаправні станції, які раніше працювали під брендами ANP та «Авіас».

Хто стоїть за компаніями

За даними «НафтоРинку», кінцевим бенефіціарним власником усіх п’яти компаній є Юрій Кіперман. Він — батько бізнесмена Михайла Кіпермана, якого видання називає одним із бізнес-партнерів Ігоря Коломойського. Раніше заправки цих компаній працювали під брендами ANP та «Авіас». Тепер частина їхніх активів переходить під управління UPG на умовах оренди.

Важливо розрізняти оренду та купівлю. Дозвіл АМКУ дає «Укрпалетсистем» змогу отримати контроль над активами на умовах оренди, але сам по собі не означає, що всі заправки цих брендів стали власністю UPG.

UPG уже орендує сотні заправок

Передача автозаправних станцій UPG відбувається поступово. Компанія вже отримувала дозволи АМКУ на оренду заправок, пов’язаних із цими та іншими підприємствами. Зокрема, у січні 2026 року комітет розглядав заяви UPG щодо оренди активів «Євротрейд експо», «Ньюпорт холдінг» і «Сіріус голд». У березні компанія також отримала дозвіл на оренду активів десяти підприємств, серед яких були «Євротрейд експо» та «Альбіленд».

За підрахунками «НафтоРинку», група UPG сумарно контролює понад 570 автозаправних станцій, які раніше працювали під брендами ANP та «Авіас». Частину з них компанія придбала, решту отримала в оренду. Ці цифри є оцінкою профільного видання. Таким чином, рішення АМКУ від 29 жовтня стало черговим кроком у передачі заправок ANP та «Авіас» під управління UPG. Компанія продовжує розширювати мережу, отримуючи дозволи на оренду активів різних юридичних осіб. Про це йдеться в інформації про рішення, опублікованій на офіційному сайті АМКУ. Про це стало відомо з рішення на сайті Антимонопольного комітету України.

Антимонопольний комітет України заявив про можливе порушення конкуренції на паливному ринку. Регулятор виявив, що низка операторів АЗС та емітентів паливних карток могли домовлятися про умови, які впливали на участь компаній у закупівлях. АМКУ розпочав справу проти 19 учасників ринку та рекомендував їм прибрати спірні обмеження з партнерських угод.

В Україні є можливості для перегляду та зниження вартості пального на автозаправних станціях. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко.

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