Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало справу щодо можливої змови між компанією та ФОП під час участі в закупівлях для військових частин ЗСУ та Нацгвардії.

Йдеться про торги на постачання конструкцій та їхніх частин. Під час перевірки фахівці АМКУ виявили ознаки можливої узгодженої поведінки двох учасників.

Водночас у комітеті поки не розголошують назви учасників, вартість закупівель та конкретні обставини, які викликали підозри.

Розгляд справи триває. Наразі порушення законодавства про захист економічної конкуренції не встановлено.

Джерело: Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ.