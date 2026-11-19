АМКУ розслідує можливу змову на закупівлях для ЗСУ та Нацгвардії
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Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розпочало справу щодо можливої змови між компанією та ФОП під час участі в закупівлях для військових частин ЗСУ та Нацгвардії.
Йдеться про торги на постачання конструкцій та їхніх частин. Під час перевірки фахівці АМКУ виявили ознаки можливої узгодженої поведінки двох учасників.
Водночас у комітеті поки не розголошують назви учасників, вартість закупівель та конкретні обставини, які викликали підозри.
Розгляд справи триває. Наразі порушення законодавства про захист економічної конкуренції не встановлено.
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