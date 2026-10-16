АМКУ виявив обман на упаковках серветок і оштрафував виробника

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Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Аодема» на 1,1 млн грн за поширення неправдивих відомостей про паперові серветки. На упаковках тришарової продукції кількість серветок фактично вказували з урахуванням кожного шару. Крім того, заявлена виробником антибактеріальна дія серветок не відповідала дійсності.

Виробник серветок вводив споживачів в оману

Рішення ухвалили 15 жовтня 2026 року.

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що на упаковках тришарових серветок зазначали кількість, яка фактично відповідала сумарній кількості шарів. Через це в окремих упаковках серветок було втричі менше, ніж могли очікувати покупці.

Крім того, заявлена виробником інформація про антибактеріальні властивості продукції не відповідала дійсності.

Опитування, проведене Комітетом, показало, що більшість респондентів неправильно розуміла зазначену на упаковках кількість серветок. Інформація про кількість продукції та її властивості могла впливати на рішення споживачів про покупку.

На можливий вплив таких відомостей на конкуренцію також вказували окремі конкуренти компанії у зверненнях до АМКУ.

За висновком Комітету, недостовірне маркування могло створювати у покупців хибне уявлення про співвідношення ціни та кількості серветок, а також про додаткові властивості продукції. Це могло давати ТОВ "Аодема" неправомірні конкурентні переваги.

АМКУ визнав дії компанії порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Товариство зобов’язали припинити порушення та наклали штраф у розмірі 1,1 млн грн.

Про це інформує пресслужба АМКУ.

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