Анастасія Приходько зізналася, що перервала четверту вагітність за медичними показами
Співачка Анастасія Приходько зізналася, що кілька років тому перервала вагітність четвертою дитиною за медичними показами. Артистка пояснила, що таке рішення було вимушеним.
39-річна виконавиця також відреагувала в Instagram на нещодавно зареєстровану петицію щодо заборони абортів в Україні, назвавши її абсурдною. Під час обговорення цієї ініціативи Приходько поділилася власним досвідом.
"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати", - поділилася Приходько.
"Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!", - додала вона.
Анастасія наголосила, що переконана: жінка має право сама вирішувати, що їй робити, від кого народжувати, чи народжувати взагалі.
Про це співачка повідомила у своєму Instagram.
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