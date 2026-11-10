Анастасія Приходько зізналася, що перервала четверту вагітність за медичними показами

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Співачка Анастасія Приходько зізналася, що кілька років тому перервала вагітність четвертою дитиною за медичними показами. Артистка пояснила, що таке рішення було вимушеним.

39-річна виконавиця також відреагувала в Instagram на нещодавно зареєстровану петицію щодо заборони абортів в Україні, назвавши її абсурдною. Під час обговорення цієї ініціативи Приходько поділилася власним досвідом.

"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати", - поділилася Приходько.

"Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!", - додала вона.

Анастасія наголосила, що переконана: жінка має право сама вирішувати, що їй робити, від кого народжувати, чи народжувати взагалі.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

Анастасія Приходько втрапила у новий скандал через заяву про гімн України.

Концерт Анастасії Приходько у Чернівцях скасували після її дописів у соцмережах.

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