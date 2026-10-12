Андрій Сибіга відвідав Дніпропетровщину: зустрівся з військовими та відвідав дитячий будинок

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив робочий візит до Дніпропетровської області напередодні важливих міжнародних заходів і переговорів із європейськими колегами. Він зустрівся з військовим командуванням, керівництвом області та представниками бізнесу й оборонно-промислового комплексу, відвідав лікарню імені І. І. Мечникова та дитячий будинок сімейного типу.

За словами глави МЗС, метою поїздки було безпосередньо дізнатися про найактуальніші потреби військових, громад і енергетиків, щоб порушити ці питання під час переговорів із міжнародними партнерами.

«Хотів безпосередньо почути, що сьогодні найбільше потрібно нашим військовим, громадам та енергетикам, аби вже наступного тижня предметно говорити про це з міжнародними партнерами», — зазначив Андрій Сибіга.

Під час візиту міністр зустрівся з командиром корпусу «Азов» Денисом Прокопенком і представниками командування Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», зокрема Романом Поліщуком.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, першочергові потреби підрозділів і подальшу підтримку українських захисників.

«Саме цей погляд безпосередньо з фронту дає сильні й переконливі аргументи для воєнної дипломатії України — вкрай важливі в умовах щоденного російського терору, важких обстрілів усієї України й активних дій на лінії фронту», — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

Андрій Сибіга відзначив багаторічну співпрацю Міністерства закордонних справ із підрозділами «Азов» і «Лють». За понад два роки команда МЗС передала військовим більш як 120 безпілотників різних типів, автономні джерела живлення, засоби маскування, транспорт, зокрема квадроцикли, та інше обладнання для виконання бойових завдань.

Окремо міністр відзначив спільну роботу МЗС та Асоціації подружжів українських дипломатів з оздоровлення й реабілітації дітей українських захисників у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Протягом останніх двох років таку допомогу отримали понад 27 тисяч українських дітей.

Під час зустрічі військові передали міністру підписані бойові прапори, які планують розмістити в закордонних дипломатичних установах України. Вони мають нагадувати міжнародним партнерам про українських воїнів, які захищають Україну та безпеку Європи.

Також Андрій Сибіга разом із начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександром Ганжею вшанував пам’ять полеглих українських захисників.

Під час зустрічі з керівництвом області сторони обговорили першочергові потреби регіону напередодні зими в умовах постійних російських ракетних і дронових атак.

Особливу увагу приділили енергетичній стійкості Дніпропетровщини, розвитку міжнародних партнерств і підтримці українських виробників.

Разом із дружиною Тетяною Сибігою міністр відвідав дитячий будинок сімейного типу Володимира та Альони Чулічкових. Родина виховує дев’ятьох дітей.

Від імені Асоціації подружжів українських дипломатів сім’ї передали ноутбуки, планшети, телефони, книги, рюкзаки з канцелярським приладдям та інші речі, необхідні для навчання.

Серед вихованців родини — троє дітей, яких на початку повномасштабного вторгнення евакуювали до Румунії. Завдяки тривалій юридичній роботі сім’ї діти повернулися в Україну, де нині живуть і навчаються.

У 2025 році родина переїхала до нового будинку, зведеного за сприяння Фундації Олени Зеленської та за фінансової підтримки данських партнерів A.P. Moller Relief Foundation.

«Дніпропетровщина — область, де живе найбільше дітей. Багато з них, позбавлених батьківського піклування, були вивезені в евакуацію. Повернення усіх наших людей, наших дітей додому — це пріоритет», — наголосив Андрій Сибіга.

Під час робочої поїздки глава МЗС також відвідав лікарню імені І. І. Мечникова у Дніпрі. Він ознайомився з роботою медичного персоналу, поспілкувався з військовослужбовцями, які проходять лікування після поранень, та обговорив потреби медичного закладу.

Попри пошкодження корпусів унаслідок російських обстрілів два роки тому, лікарня відновила роботу лише за два дні.

За наведеними під час візиту даними, від початку повномасштабного вторгнення медики врятували 95% важкопоранених військовослужбовців, які потрапили до лікарні. За цей час вони провели понад 63 тисячі операцій і перелили більш як 26 тонн крові.

Андрій Сибіга вручив колективу лікарні відзнаку МЗС «Бурштинове серце». Крім того, медичному закладу передали набори для остеосинтезу, отримані за підтримки іноземних донорів.

Сторони обговорили модернізацію медичної інфраструктури, розширення можливостей лікарні та залучення міжнародних партнерів до забезпечення її спеціалізованим обладнанням.

Важливим напрямом залишається міжнародна медична евакуація українців. У межах програми Medevac Ukraine, яку Україна реалізує спільно з Європейським Союзом, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та урядами європейських країн, від початку роботи програми у 2022 році 34 держави прийняли на лікування та реабілітацію понад 7 200 українців. Витрати на їхнє транспортування й лікування взяли на себе країни-партнери.

Лікарня імені І. І. Мечникова також обмінюється досвідом з іноземними медиками. Українські фахівці діляться напрацюваннями у сфері лікування бойових травм із колегами в литовському Каунасі та французькій Тулузі.

Триває співпраця з медиками з країн Балтії, США та Німеччини. Зокрема, федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія допомагає лікарні з обладнанням.

«Україна сьогодні має унікальний досвід лікування бойової травми. Ми здобули його страшною ціною — життями, болем і щоденною боротьбою. Але цей досвід може рятувати життя далеко за межами України. І ми готові ділитися ним із партнерами», — наголосив Андрій Сибіга.

Підсумовуючи візит, глава МЗС підкреслив важливість безпосереднього діалогу з військовими, представниками влади, громадами, медиками та бізнесом для визначення першочергових потреб регіону й залучення міжнародної допомоги.

Андрій Сибіга подякував начальнику Дніпропетровської ОВА Олександру Ганжі за змістовний діалог, сприяння в організації візиту та спільну роботу із залучення міжнародних партнерів до підтримки регіону.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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