Антикорупціонери перевіряють статки депутатки Дрогобицької райради Христини Дуліб’яник, яка має 18 ділянок землі

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Українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням ймовірно депутатки Дрогобицької районної ради Львівської області Христини Дуліб’яник.



Про початок перевірки повідомили джерела UA.News.

У відповідному зверненні просять надати інформацію про наявність рахунків, номери цих рахунків, залишок коштів на рахунках, проведені через них операції, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Цікавить антикорупціонерів також залишки цінних паперів та інших активів на рахунках родини депутатки, дані про переведення коштів з рахунку на рахунок, призначення платежів, номера рахунків контрагента та код контрагента професійного учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків.

Декларація Дуліб’яник

У декларації депутатки Дрогобицької районної ради Львівської області Христини Дуліб’яник сказано, що родина крім двох квартир та трьох житлових будинків має кілька земельних ділянок та нежитлових приміщень. Конкретно, має 18 земельних ділянок загальною площею 125 908 квадратних метрів та п'ять нежитлових приміщень.

Також родина має значні заощадження у розмірі 7 млн грн та 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, що раніше українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням ймовірно заступника начальника - начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Устилуг» Віктора Степановича Ковальського.

Також перевіряли статки заступниці Міністра юстиції України Людмили Кравченко, а також перевіряються фінансові операції членів її родини, зокрема головного спеціаліста відділу реінжинірингу електронних сервісів директорату реінжинірингу публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України Торніке Угрехелідзе, який одружений ймовірно на дочці заступниці міністра юстиції Анастасії Кравченко.

Раніше Українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області — першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Львівської області ДЕІ Валерія Вітковського. Цей чиновник воліє накопичувати статки у криптовалютах.

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