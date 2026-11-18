0:00 / 0:00

Українські банківські установи отримали запит від антикорупціонерів на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням ймовірно інженера Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» Назара Романовича Онищук.



Про початок перевірки повідомили джерела UA.News.

У відповідному зверненні просять надати інформацію про наявність рахунків, номери цих рахунків, залишок коштів на рахунках, проведені через них операції, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку, яким користується Онищук та члени його родини.

Цікавить антикорупціонерів також залишки цінних паперів та інших активів на рахунках інженера державного підприємства, дані про переведення коштів з рахунку на рахунок, призначення платежів, номера рахунків контрагента та код контрагента професійного учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків.

Декларація Онищука

У декларації Онищука за 2025 рік вказано, що він володіє земельною ділянкою на 1000 метрів квадратних та часткою квартири невідомого метражу.

Також має машину BMW 2011 року випуску.

При заробітній платі у 224,5 тисячі грн на рік (18,7 тисяч грн на місяць) Онищук зміг зробити заощадження у вигляді готівки на $213 тисяч та 5,1 млн грн.

Нагадаємо, що у жовтні на Тячівщині державне підприємство «Ліси України» відшкодувало до бюджету Углянської громади понад 1,2 млн грн збитків, завданих довкіллю внаслідок незаконної рубки дерев.

На Сумщині судитимуть керівника одного з лісгоспів області, якого обвинувачують у продажу деревини за заниженими цінами. За даними слідства, через такі дії територіальна громада недоотримала понад 9,1 млн грн.

На Волині викрили лісничого Ківерцівського надлісництва, якого підозрюють в організації незаконної вирубки 162 дерев. За даними слідства, збитки державі перевищують 6,5 млн грн.

Читай нас у