Антициклон принесе в Україну суху погоду та нічні заморозки 16 листопада

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У понеділок, 16 листопада, на більшій частині території України очікується суха погода без опадів, невеликі дощі можливі лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, проте в Карпатах місцями прогнозуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу, а у східних та північно-східних регіонах знизиться до 6° морозу. На Одещині та Закарпатті вночі очікується 2–7° тепла. Вдень по країні повітря прогріється до 3–8° тепла, а на крайньому півдні — до 11°.

У Києві понеділок пройде без опадів за південно-східного вітру швидкістю 7–12 м/с. Температура у столиці вночі становитиме 0–2° морозу, а вдень підніметься до 6–8° тепла. За архівними даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найтеплішим 16 листопада у Києві було у 2002 році (+18°), а найхолоднішим — у 1896 році (-13,4° вночі).

Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

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