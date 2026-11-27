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Упродовж вихідних опади в Україні поступово припиняться через вплив антициклону. Водночас у деяких регіонах посилиться вітер, а згодом очікується похолодання та посилення морозів.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у facebook розповіла, як скандинавський антициклон змінить погоду в Україні протягом вихідних і коли очікується посилення морозів.

«Антициклон на ім'я Manuel із скандинавських країв поступово переміщується до нас, до України. Тому опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме, мінусів більшатиме. Завтра, 28-го листопада, в Україні опади очікуються лише на південному заході та на крайньому півдні, решта території вже підпорядковуватиметься власне антициклону, тому буде сухо і подекуди навіть із сонцем. Через те, що антициклон тиснутиме, а південна циклонічність опиратиметься, ця боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України, уважно», — попередила фахівчиня.

Діденко повідомила, яка температура повітря очікується в Україні та Києві протягом суботи-неділі та коли похолодає, а потім потепліє в країні.

«Температура повітря найближчої ночі -2 -7 градусів, завтра вдень -1 -5 градусів. На пару градусів тепліше на півдні та на Закарпатті. У неділю, 29-го листопада, антициклон підсунеться ще ближче, повсюди буде без опадів та легко чи помірно морозно. У Києві впродовж суботи-неділі переважатиме суха, навіть із сонячними проясненнями, погода. Буде морозно, вночі до -3 -5 градусів, вдень -1 -3 градуси. Слизько. У першу половину наступного тижня морози в Україні посиляться, друга половина тижня принесе послаблення холоду», — зазначила експертка.

У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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