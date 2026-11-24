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Українська акторка Антоніна Хижняк, яка родом із міста Українка Київської області, обурилася умовами, у яких змушені жити місцеві мешканці. За її словами, із лютого в місті немає опалення та гарячої води, а в оселях людей холодно і з’являється пліснява.

Зокрема, вона повідомила, що проблеми з опаленням торкнулися й будинку, де мешкає її бабуся. Водночас, за словами акторки, місцева влада досі не змогла знайти рішення.

«З лютого місяця в нашому місті Українка відсутнє опалення і гаряче водопостачання. І якщо друге питання якось можна вирішити бойлерами (що і зробили ті, в кого була можливість), то перше грозить "консервацією" міста: коли зіллють воду з труб і буде ще й ВІДСУТНЯ КАНАЛІЗАЦІЯ», – заявила Антоніна.

За її словами, навіть без сильних морозів температура в оселях становить лише 6–10 градусів. Крім того, у квартирах з'являється пліснява, а люди змушені постійно перебувати в холоді.

«Вже зараз, без сильних морозів, в квартирах 6-10 градусів, пліснява і постійний холод. А "відповідь" мера міста схожа більше на знущання. Я вже не знаю, як ще можна повпливати на ситуацію, вже наче і вийшло декілька сюжетів на ТБ, але далі знову тиша», – обурилася актриса.

Акторка наголосила, що через відсутність тепла та гарячої води під загрозою опинилися близько 18 тисяч мешканців Українки. Найбільш вразливими категоріями населення вона назвала пенсіонерів і дітей.

За словами Хижняк, дитячі садки в місті закриті, а школярі змушені навчатися почергово: один день удома, наступний – в укритті.

«18 тисяч людей на порозі гуманітарної катастрофи. Найвразливіші, звісно, зараз пенсіонери і діти. Садочки закриті, діти по черзі вчаться день вдома, день в укритті. Я ПРОШУ АДМІНІСТРАЦІЮ МІСТА НЕГАЙНО ВЖИТИ ЗАХОДІВ. З лютого місяця вже можна було знайти варіанти», – звернулася до місцевої влади Антоніна Хижняк.

Про ситуацію зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» розповіла у своєму Instagram.

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