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Суддя Львівського апеляційного суду Михайло Романюк залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката Остапа Стахіва Михайла Магарського на рішення суду першої інстанції.

Раніше у Сихівському суді захисник вимагав негайно звільнити Стахіва з місця, де його, на думку адвоката, незаконно утримували працівники поліції та представники ТЦК і СП. Однак суд відмовив у клопотанні, оскільки розгляд такого питання не належить до його компетенції.

Сам Остап Стахів на апеляційне засідання не прийшов. Станом на 18 листопада його місцеперебування залишається невідомим.

2 листопада, після мобілізації Остапа Стахіва, його представник звернувся до суду з клопотанням. У ньому вказав, що 31 жовтня Стахіва «безпідставно позбавили волі особи у формі без знаків розпізнавання». При цьому під час затримання вони не представились, не роз'яснили права, застосували силу та відмовили у наданні медичної допомоги. Представник заявника попросив задовольнити клопотання та винести ухвалу, якою негайно звільнити Остапа Стахіва, який «незаконно утримується поліцією та службовими особами ТЦК та СП». Проте слідчий суддя відмовив у відкритті провадження за клопотанням.

«Затримання громадянина працівниками ТЦК та СП та утримання без відповідного судового рішення не може бути оскаржене у слідчого судді, оскільки такі правовідносини врегульовані чинним законодавством про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, а перевірка законності дій у такому разі не належить до повноважень слідчого судді та не підлягає розгляду в порядку ст. 303 КПК України. При цьому, уповноважені особи ТЦК та СП не є працівниками органу досудового розслідування, слідства чи прокуратури, діяльність яких може бути предметом перевірки в порядку вимог ст. 206 КПК України», — йдеться в ухвалі.

Адвокат Остапа Стахіва подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова.

«Адвокат Магарський просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу — негайно звільнити Стахіва, який незаконно утримується поліцією та службовими особами Сихівського ТЦК і СП. В обґрунтування апеляційної скарги було вказано те, що це незаконно, протиправно, безпідставно, необгрунтовано та істотно порушує процесуальне право та права Стахіва», — повідомив суддя Михайло Романюк.

Сам адвокат Стахіва аргументував це тим, що слідчий суддя замість перевірки законності та підстав утримання Стахіва в установі «помилково аналізує норми КПК України».

«Слідча суддя не виконала вимог ст. 206 ч. 2. Жодного слова про кримінальне провадження чи досудове розслідування там немає. Тобто, та частина явно поширюється і на випадки затримання поза внесенням відомостей до ЄРДР. Усі ми добре знаємо, що ТЦК і СП — це органи державної влади, органи військового правління, які відносяться до державних органів. Ну і можу сказати, що жодні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни, чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичайний стан — не можуть слугувати виправданням для незаконного позбавлення волі особи. Це вже нам каже Конвенція ООН проти насильницьких дій. Тому я вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню», — пояснив Михайло Магарський.

Колегія суддів, керуючись Кримінально-процесуальним кодексом, постановила залишити апеляційну скаргу адвоката Магарського без задоволнення. Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Натомість станом на 18 листопада, починаючи з 5 листопада перебуває у СЗЧ.

Про це повідомила журналістка Суспільного з місця події.

Львівський псевдоактивіст Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру ВМС.

За антивакцинатора Остапа Стахіва внесли заставу, і 1 грудня він вийшов з-під арешту в СІЗО.

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