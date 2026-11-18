Апеляційний суд відхилив скаргу адвоката Остапа Стахіва щодо мобілізації
Суддя Львівського апеляційного суду Михайло Романюк залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката Остапа Стахіва Михайла Магарського на рішення суду першої інстанції.
Раніше у Сихівському суді захисник вимагав негайно звільнити Стахіва з місця, де його, на думку адвоката, незаконно утримували працівники поліції та представники ТЦК і СП. Однак суд відмовив у клопотанні, оскільки розгляд такого питання не належить до його компетенції.
Сам Остап Стахів на апеляційне засідання не прийшов. Станом на 18 листопада його місцеперебування залишається невідомим.
2 листопада, після мобілізації Остапа Стахіва, його представник звернувся до суду з клопотанням. У ньому вказав, що 31 жовтня Стахіва «безпідставно позбавили волі особи у формі без знаків розпізнавання». При цьому під час затримання вони не представились, не роз'яснили права, застосували силу та відмовили у наданні медичної допомоги. Представник заявника попросив задовольнити клопотання та винести ухвалу, якою негайно звільнити Остапа Стахіва, який «незаконно утримується поліцією та службовими особами ТЦК та СП». Проте слідчий суддя відмовив у відкритті провадження за клопотанням.
«Затримання громадянина працівниками ТЦК та СП та утримання без відповідного судового рішення не може бути оскаржене у слідчого судді, оскільки такі правовідносини врегульовані чинним законодавством про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, а перевірка законності дій у такому разі не належить до повноважень слідчого судді та не підлягає розгляду в порядку ст. 303 КПК України. При цьому, уповноважені особи ТЦК та СП не є працівниками органу досудового розслідування, слідства чи прокуратури, діяльність яких може бути предметом перевірки в порядку вимог ст. 206 КПК України», — йдеться в ухвалі.
Адвокат Остапа Стахіва подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова.
«Адвокат Магарський просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу — негайно звільнити Стахіва, який незаконно утримується поліцією та службовими особами Сихівського ТЦК і СП. В обґрунтування апеляційної скарги було вказано те, що це незаконно, протиправно, безпідставно, необгрунтовано та істотно порушує процесуальне право та права Стахіва», — повідомив суддя Михайло Романюк.
Сам адвокат Стахіва аргументував це тим, що слідчий суддя замість перевірки законності та підстав утримання Стахіва в установі «помилково аналізує норми КПК України».
«Слідча суддя не виконала вимог ст. 206 ч. 2. Жодного слова про кримінальне провадження чи досудове розслідування там немає. Тобто, та частина явно поширюється і на випадки затримання поза внесенням відомостей до ЄРДР. Усі ми добре знаємо, що ТЦК і СП — це органи державної влади, органи військового правління, які відносяться до державних органів. Ну і можу сказати, що жодні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни, чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичайний стан — не можуть слугувати виправданням для незаконного позбавлення волі особи. Це вже нам каже Конвенція ООН проти насильницьких дій. Тому я вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню», — пояснив Михайло Магарський.
Колегія суддів, керуючись Кримінально-процесуальним кодексом, постановила залишити апеляційну скаргу адвоката Магарського без задоволнення. Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.
Натомість станом на 18 листопада, починаючи з 5 листопада перебуває у СЗЧ.
Про це повідомила журналістка Суспільного з місця події.
Львівський псевдоактивіст Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру ВМС.
За антивакцинатора Остапа Стахіва внесли заставу, і 1 грудня він вийшов з-під арешту в СІЗО.